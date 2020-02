Gilbert kan derde zege pakken: “Maar tijd is voorbij dat je aan 90 procent Omloop wint” GVS

28 februari 2020

19u10

Bron: Belga 0 Wielrennen Philippe Gilbert won de in 2006 en 2008. Sindsdien bleef het bij ereplaatsen. "De tijd is voorbij dat je aan 90 procent deze koers kan winnen", zegt hij. "Er wordt veel harder gereden dan vroeger. Natuurlijk wil ik graag goed zijn in de Omloop, maar mijn doelen liggen later."

Gilbert start zaterdag in zijn 14de Omloop, twee keer won hij. Nu koerst hij bij een nieuwe ploeg. "Dat geeft niet speciaal meer stress. Het is ook voor mij twaalf jaar geleden dat ik in deze wedstrijd nog eens kon juichen. Elk jaar opnieuw wordt me de vraag gesteld wanneer mijn derde zege volgt. Natuurlijk is dit een speciale koers, de opening van het wielerseizoen in Vlaanderen. Dat blijft een speciaal gevoel. We reden al wedstrijden in de Algarve en Valencia, maar hier is het anders, niet vergelijkbaar. Dit is de eerste echte belangrijke koers van het seizoen, dat werkt motiverend. Maar het is wel anders in vergelijking met tien, vijftien jaar geleden. Het wielrennen is veranderd. Ooit kon je hier misschien winnen aan 90 procent, dat is voorbij, het niveau ligt hoger. Ik blijf ambitieus, maar de voorbije jaren eindigde ik hier telkens tussen plek vijf en vijftien, het is wat het is."

Deceuninck-Quick.Step

"Ik ben zeker nog niet top en dat weekje ziekte heeft me parten gespeeld, maar ik hoop wel op een mooie koers. Mee de finale rijden met Tim en en dan zien we wel waar dat ons brengt. Al bij al mag ik nog blij zijn. Ik werd vroeger ziek dan Tim, dat is misschien nog mijn geluk. De begindagen in Algarve waren zwaar, maar op het einde kwam ik er wel door. Het weer, dat is voor iedereen hetzelfde. Het zal koud zijn, regen en veel wind. De wind zal mee de koers bepalen, de wedstrijd zal misschien iets vroeger open breken, dus we zullen nog alerter moeten koersen."

"De favorieten? De usual suspects. Of het een voordeel is dat ik bij Quick-Step heb gekoerst, hun geheimen ken? Neen, daar ben ik niet mee bezig. Zij starten met zeven renners, het peloton telt er 180 zaterdag. Je moet niet alleen naar hen kijken, dat zou een fout zijn. Laat ons eerst hopen dat we in de finale geraken en dan zullen de benen spreken.”