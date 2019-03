Gilbert is er helemaal klaar voor: "Ik zit op schema voor de klassiekers” Merijn Casteleyn

22 maart 2019

14u24

Philippe Gilbert start morgen in zijn 15e Milaan-Sanremo, veruit de meeste deelnames van alle renners aan de start. De vorige 14 keer haalde hij telkens Sanremo, “maar dat is helemaal niet moeilijk,” zegt hij. “Sanremo is de makkelijkste koers om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen.” En dat winnen, lukte hem nog nooit, twee keer stond hij op het podium (derde in 2008 en 2011).

Toch blijft Gilbert proberen, want zijn droom is nog altijd om ooit de vijf monumenten te winnen. De Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije heeft hij al, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix nog niet. Heel veel tijd heeft hij niet meer, op z’n 36e, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet.

Een erg ontspannen Philippe Gilbert heeft het bij Merijn Casteleyn ook nog over de druk van de media en de samenwerking met Julian Alaphilippe en Elia Viviani. Want Deceuninck - Quick-Step heeft morgen alweer meerdere kanshebbers op de zege.

