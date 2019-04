Gilbert heeft weinig vertrouwen: "Ik ben niet 100 procent", Stybar: “Moet profiteren van mijn topconditie” XC

05 april 2019

19u58

Bron: Belga 0 Wielrennen Philippe Gilbert acht zichzelf geen grote kanshebber om de Ronde van Vlaanderen te winnen. "Ziek zijn is geen ideale voorbereiding", gaf hij mee op een persmoment van zijn team Deceuninck-Quick.Step. "Ik had het liever anders gezien, maar er zijn ergere dingen in de wereld."

"Ik voel me momenteel niet heel goed, maar ook niet heel slecht", opende hij. "In Dwars door Vlaanderen kon ik echt niet verder. Het was een goede beslissing om er daar de brui aan te geven. Dat doe je natuurlijk liever niet, maar als je niet verder kan en ziek bent, stop je beter. Ik had het liever anders gezien, want ziek zijn, zo vlak voor de Ronde is verre van ideaal."

Al probeerde Gilbert één en ander wel te relativeren. "Er gebeuren ergere dingen in de wereld en zondag is niet de laatste koers van mijn leven. Er komen nog andere wedstrijden aan, ik krijg nog kansen. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om je gezondheid helemaal te beheersen. Ik duim dat ik zondag wel goed ben, maar mijn voorbereiding liep niet zoals het moet en dat heb je in topwedstrijd zoals de Ronde toch wel nodig. Ik ben zeker geen 100 procent."

Deceuninck-Quick.Step rijgt de overwinningen aan elkaar. Het team van Patrick Lefevere won al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Omloop en E3 Harelbeke om er maar enkele te noemen. Zondag wacht de Ronde. "En dat blijft een belangrijke, zo niet de belangrijkste koers voor ons", besloot Gilbert. "Patrick Lefevere vertelde het nog afgelopen week: de Ronde is bijna belangrijker voor ons dan de Tour de France. We zijn nu eenmaal een Belgische ploeg. Dus moeten we er voluit voor gaan. We zijn met vier kopmannen en moeten onze sterkte uitspelen en net zoals in de andere wedstrijden eerlijk zijn met elkaar. We winnen niet alleen omdat we sterk zijn, we winnen ook omdat we tactisch slim rijden en veel aan elkaar hebben en elkaar gunnen. Dat zal zondag niet anders zijn."

Stybar: “Moet profiteren van mijn topconditie”

Zdenek Stybar heeft al een zege in de Omloop en E3 Harelbeke op zak. De Tsjech start zondag dan ook zonder stress in Vlaanderens Mooiste. “De Ronde is de mooiste wedstrijd van het jaar”, sprak hij op een persmoment van zijn team. “Uiteraard wil ik die graag ook nog winnen.”

Tom Boonen noemde Jungels een van de favorieten voor de zege zondag, verder voegde hij ook Zdenek Stybar toe aan dat lijstje. De Tsjech eindigde al drie keer in de top tien. Vorig jaar in 2018 als tiende, in 2016 werd hij achtste, in 2015 negende. Dichter kwam hij nog niet. “Dit zijn de koersen waarvoor je renner wordt”, sprak hij in Hooglede in de gebouwen van sponsor Deceuninck. “Hier leeft de koers, de sfeer rond de Ronde is uniek en ik koers hier gewoon graag, elke klassieke renner droomt van de Ronde. Het zou geweldig zijn als ik ook Vlaanderens Mooiste kan winnen, maar ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn. Dat heb ik het verleden al vaak genoeg ondervonden.”

Toch geldt hij deze keer als topfavoriet. “Dat begrijp ik”, zei hij. “En ik geniet wel van die status. Ik ben in heel goede doen, ik won al twee koersen en ik moet profiteren van mijn topconditie zondag. Bovendien kan ik terugvallen op een sterke ploeg. We kunnen net zoals de andere jaren meerdere troeven uitspelen en dat zal ook zondag opnieuw onze tactiek zijn. Wat mijn ideale scenario is? Dat bestaat niet in de Ronde. Er kan zoveel gebeuren, je moet zo vaak reageren, alert zijn, dingen herbekijken. Je moet gewoon die koers nemen zoals hij komt, en slim koersen.”

Stybar koerste niet in Dwars door Vlaanderen. “Ik had dat extra dagje rust wel nodig na de dubbel E3 Harelbeke/Gent-Wevelgem. Ik ben in die koersen heel diep gegaan, met het oog ook op die Ronde. Ik had echt wel nood aan drie dagen recuperatie om te herstellen na dat weekend. Nu voel ik me goed en klaar om zondag de strijd aan te gaan. Zondag starten we met veel favorieten. Veel renners kunnen winnen, naar mijn gevoel zijn er meer favorieten dan andere jaren. Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Oliver Naesen, Alexander Kristoff en de vier kopmannen uit onze ploeg. Ik hoor daar bij en hoop op een mooie koers en een mooi resultaat voor onze ploeg.”

Jungels: “Hele eer tot topfavorieten te horen”

Bob Jungels maakt dit seizoen zijn debuut bij Deceuninck-Quick.Step in de kasseiklassiekers. Met succes. De Luxemburger won al Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde als derde in Dwars door Vlaanderen. “Ik had zelf ook niet verwacht dat het zo goed zou gaan”, liet hij optekenen op een persmoment van zijn team in Hooglede. “Ik hoop dat we zondag voortgaan op dat elan in een wedstrijd die ik voor het eerst rijd bij de profs.”

Jungels won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik, maar gaf te kennen aan Patrick Lefevere dat hij zich dit seizoen wat meer op de kasseiklassiekers wou toeleggen. De teammanager stemde in, maar gaf wel mee dat de Luxemburger zich moest bewijzen om zijn plekje te verdienen in de selectie van de Ronde. Dat deed hij de voorbije weken met verve: zege in Kuurne, vijfde in de E3 Harelbeke en derde in Dwars door Vlaanderen. “Eerlijk gezegd, ik had zelf ook niet verwacht dat het zo goed zou lopen”, stelde hij. “En ik heb daar niet meteen een verklaring voor. Ja, ik heb een goede winter achter de rug en daarna verliep mijn training en eerste wedstrijd in Colombia ook meteen uitstekend met een zege in de vierde etappe. Als je het seizoen goed start, ga je gewoon voort op die weg. Ik ben er trots op dat ik al zo’n mooi parcours kan voorleggen.”

Tom Boonen noemt hem topfavoriet in de Ronde en verwacht grootse dingen. “Ik ben er trots op dat ik in mijn eerste deelname meteen tot topfavoriet word gebombardeerd. Dat is speciaal en een hele eer. Ik ben samen met Yves, Zdenek en Phil één van de vier kopmannen. Samen hopen we op een mooi resultaat zondag in een koers die voor ons van groot belang is. We zijn niet de enige favorieten, er staan nog een paar sterke blokken aan de start zoals Jumbo-Visma met Wout van Aert. Voorts heb je de usual suspects: Greg Van Avermaet en Peter Sagan, die altijd goed zijn in de Ronde.”

Schrik voor ziektekiemen

Deceuninck-Quick.Step start dus met vier kopmannen in de Ronde van Vlaanderen: Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Bob Jungels en Zdenek Stybar. “Samen winnen blijft het devies. Wie de wedstrijd wint, maakt niet uit”, legde teammanager Patrick Lefevere uit. “Als hij maar een truitje van onze ploeg draagt.”

Opvallend: wie vandaag het persmoment van Deceuninck-Quick.Step wilde bijwonen, kreeg niet zomaar toegang. Eerst wachtte een passage bij twee dames die kwistig desinfecteermiddel uitdeelden. “Eerst de handen ontsmetten”, klonk het streng. Ziektekiemen verder verspreiden, met de ziekte van Gilbert en eerder ook Tim Declercq indachtig, was uit den boze.

“Dat is een voorzorgsmaatregel”, verduidelijkte Lefevere. “Blijkbaar doen ze dat ook bij andere ploegen. Wij konden niet achter blijven. Zondag wacht immers Vlaanderens Mooiste en Deceuninck-Quick.Step is nu eenmaal een Belgische ploeg.”

“We starten zonder stress”, vertelde ploegleider Wilfried Peeters. “We hebben nu al veel wedstrijden op ons palmares. Een zege zondag zou de kers op de taart zijn. En we moeten koersen zoals we dat de voorbije weken en jaren deden. Onze tactiek hoeft niet te veranderen, we zijn nu eenmaal wie we zijn.”

Selectie Deceuninck-Quick.Step:

Kasper Asgreen (Den), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (BEL), Yves Lampaert (BEL) en Zdenek Stybar (Tsj)