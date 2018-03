Gilbert: "Er moeten al wedstrijden gewonnen zijn met een motortje in het frame. Mensen komen het mij vertellen" Philippe Gilbert (35) zegt dat hij vragen heeft bij grote koersen TLB

15 maart 2018

20u37

Bron: HUMO 83 Wielrennen Philippe Gilbert heeft zaterdag een belangrijke afspraak in Italië. 'Phil' kan met Milaan-Sanremo een vierde wielermonument toevoegen aan zijn al indrukwekkende palmares en er wordt alvast guur Gilbert-weer voorspeld.

Of de Waal in zijn opzet zal slagen, weten we overmorgen. Maar Gilbert zal die triomf alvast niet boeken met een motortje in zijn frame - "nooit gedaan". Anderen waarschijnlijk wel, zegt Gilbert in een interview met HUMO.

"Het moet al gebeurd zijn", is het duidelijke antwoord van Gilbert op de vraag of hij de kans groot acht dat er wedstrijden zijn gewonnen met motortjes in het frame. "Mensen komen het mij ook vertellen, maar bewijs het eens, hè. Zelf heb ik het alleszins nooit gedaan."

De kopman van Quick.Step Floors stelt zich naar eigen zeggen zelfs vragen bij grote koersen van de laatste jaren. "Ik ben nu vijftien jaar profwielrenner en ik heb in totaal al 1.200 koersen gereden. Wel, ik heb misschien twee keer bewust van fiets gewisseld."

"Voor mij is Armstrong welkom in de Ronde"

Gilbert liet in het interview met HUMO ook zijn licht schijnen over de komst van dopingzondaar Lance Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen. "Ja, ik ben ooit ook zelf betrapt geweest. Een jeugdzonde was dat. Ik had neusspray gebruikt. Maar iedereen heeft het recht fouten te maken, net zoals iedereen recht heeft op een tweede kans."

"Het wielrennen is daar hypocriet in. Lance Armstrong is zijn zeven Tourzeges kwijt, maar Richard Virenque en Laurent Jalabert zijn nog altijd welkom in de Tour. Waar slaat dat op? In België heeft Vinokourov een slechte naam, maar José De Cauwer heeft ook een fout begaan, en hij mag wel nog commentaar geven op de televisie."

"Armstrong heeft een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van het wielrennen. Dan spreek ik niet over doping, maar over zijn trainingsaanpak, de positie op de fiets of de trapfrequentie. Dat mag je niet zomaar in de vuilnisbak gooien. Voor mij is hij welkom, ja. We moeten de bladzijde omslaan."