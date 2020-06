Gilbert blikt vooruit naar druk wielernajaar: “Ik zal van begin tot eind supergoed moeten zijn” MCA/TLB

23 juni 2020

18u47

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Philippe Gilbert (37) verwacht veel van het najaar. Zijn grote doel wordt uiteraard Milaan-Sanremo, het enige nog ontbrekende wielermonument op zijn palmares. Daarna wil de kopman van Lotto-Soudal ook scoren in de Tour de France en de klassiekers die volgen.

Gilbert over het vreemde wielerjaar:

“Niemand had deze situatie verwacht. Het is heel speciaal. Voor iedereen, niet enkel voor de atleten en de ploegen”, aldus Gilbert. “We kunnen er ook veel uit leren. Maar oké, het leven gaat door. Er komen binnenkort mooie koersen, dus ik ben gemotiveerd en klaar voor een kort en intensief seizoen.”

Gilbert over zijn doelen in de Italiaanse koersen:

“Het is de bedoeling om de automatismen te vinden in de Italiaanse koersen", blikt Gilbert vooruit. “We hebben al een paar maanden niet meer in een peloton gereden, de laatste keer was in Parijs-Nice. En dat was toen ook al een kleiner peloton. Het is dus echt wel lang geleden. Dat gevoel moet je weer te pakken krijgen en dat is heel belangrijk in aanloop naar Milaan-Sanremo.”

La Primavera, dan de Tour en dan de klassiekers. Dat worden de voornaamste focuspunten van Gilbert. “Het is inderdaad de bedoeling om ongeveer in die periode goed te zijn”, zegt Gilbert. “Maar eigenlijk zal ik supergoed moeten zijn van begin tot eind. Het wordt een kort seizoen en het wordt zaak om klaar te zijn.”

Gilbert over de Tourselectie van Lotto-Soudal:

Vandaag werd ook de Tourselectie van Lotto-Soudal vrijgegeven. Gilbert zal eind augustus aan de start staan. “Ik denk dat we met een complete ploeg naar Frankrijk trekken", zegt Gilbert. “Bepaalde renners kunnen mee in ontsnappingen gaan, in lastige ritten. En dan zal het in sommige ritten weer logisch zijn dat we op de sprint mikken, met de snelste renner van het moment (Caleb Ewan, red.) denk ik. Dus er zijn wel veel mogelijkheden.”

Lees ook:

Lotto-Soudal heeft Tourselectie rond: jonge Belg Cras is meest verrassende naam