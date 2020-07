Gijs Leemreize (20) valt zwaar in zijn eerste wedstrijd bij de profs in Burgos, chirurg opereert vinger met succes MXG

28 juli 2020

17u07 6 Wielrennen Dan mag je eindelijk je eerste profkoers rijden en dan ga je keihard tegen de grond. Neoprof Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) maakte op dik vijftig kilometer van de finish van de eerste rit in de Ronde van Burgos een val langs een vangrail. De Nederlander hield z’n linkerhand om z'n rechterhand na de val. Er werd gevreesd voor een van zijn vingers. Ondertussen liet het team weten dat een plastisch chirurg Leemreize met succes heeft geopereerd.

With so much excitement and anticipation, it was bound to happen sooner or later. Hate to see it 😖 #vueltaaburgos

.

📺 https://t.co/9Lp4JK6Rfc pic.twitter.com/5zw9t5R0WN FloBikes(@ flobikes) link

Een tiental renners zetten voet aan grond op 54 kilometer van de streep. Leemreize en de Colombiaan Sebastian Henao van Team Ineos waren de voornaamste slachtoffers van de valpartij in de eerste rit van de rittenkoers. Beide renners konden niet verder na de valpartij. Voor de twintigjarige Nederlander was het zijn eerste grote koers in dienst van Jumbo-Visma. Hij maakte onlangs de overstap van het Jumbo-Visma Development Team naar de World Tour-formatie van de ploeg.

“Gijs is in het ziekenhuis, waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen”, klonk het het in een update van zijn werkgever op Twitter. “Naar omstandigheden maakt Gijs het goed. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel.” Later op de avond kwam dan het nieuws dat de operatie succesvol verlopen was.

De operatie aan zijn vingertop is geslaagd. Een spoedig herstel Gijs 💪 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

KOM

Leemreize liet zich vorige maand nog opmerken door op La Redoute de ‘KOM’ van Philippe Gilbert af te pakken, dat is de snelste tijd op de klim daar in Aywaille. Leemreize pitste drie seconden af van Gilberts tijd en reed de klim op in 4'22".

