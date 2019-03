Gezocht: opvolger voor Nick Nuyens, 14 jaar geleden dat team Lefevere Omloop nog eens won Bart Audoore

01 maart 2019

09u45 0 Wielrennen Zijn ploeg zet al 20 jaar de toon in de klassiekers. Geen enkel team won meer koersen in het voorjaar dan dat van Patrick Lefevere. Vreemd genoeg blijkt de Omloop de moeilijkste van allemaal. Komt er morgen een opvolger voor Nick Nuyens in 2005?

Het is amper te geloven, maar het is dus 14 jaar geleden dat een renner van Patrick Lefevere de Omloop wist te winnen. Zelf heeft hij niet meteen een verklaring. Want hij wil graag. “Voor de Omloop is iedereen nerveus”, vertelt Lefevere. “Het publiek, de renners, de ploegleiders, ik ook. Het is voor iedereen de eerste keer, hé. Als je het zaterdag niet meer voelt, kan je beter stoppen.”

Zoals altijd vraagt Lefevere morgen het maximum. “Ik ga niet blij zijn als we niet gewonnen hebben, nee. Maar ik ga ook het kot niet afbreken. Met de jaren heb ik beter leren relativeren, maar veel overschot heb ik nog altijd niet.”

Terug naar de hamvraag: waarom is de Omloop winnen zo moeilijk voor zijn troepen? Lefevere probeert er een positief verhaal van te maken. “Wie al in topvorm is in de Omloop komt eigenlijk te vroeg. Het is nog meer dan een maand naar de Ronde van Vlaanderen - je kan beter een beetje later pieken. Hoeveel renners kennen jullie die nadat ze de Omloop hadden gewonnen nóg een grote klassieker wonnen?”

Van Avermaet deed het in 2017. Lefevere knikt, hij beseft ook wel dat het raar zou zijn om zich te verstoppen. “Wij moeten altijd meedoen om te winnen. Wij hebben een heel jonge selectie, maar dat geldt niet voor onze klassieke ploeg. We hebben ervaring en we hebben sterke renners: er is geen excuus mogelijk.”

“Weet je, we hebben nu elf keer gewonnen, en daar ben ik heel blij mee, maar de Omloop is voor ons Vlamingen de eerste grote afspraak. Als je die wint, geeft dat een gevoel van euforie. Die zege dikt het totaal meer aan dan een andere overwinning.” Gilbert en co. weten dus hoe ze hun baas blij kunnen maken. “Maar zoals ik zei: ik ga niet onredelijk doen als het niet lukt. Renners zijn geen machines. Je kan geen chip in hun kont steken en ze programmeren.”

Concurrentie

En dan is er nog zoiets als de concurrentie. Lefevere heeft de indruk dat die niet heeft stilgezeten. “Lotto is een beetje sterker geworden. Jumbo kopieert ons, Astana steekt er in de rittenkoersen bovenuit, Trek heeft ook veel kopmannen... Voor de fans is dat goed: het belooft boeiend te worden. Zelf zie ik ook graag schone koers, maar ik zou natuurlijk toch het liefst hebben dat wij winnen.”

En dat geeft Lefevere toch nog een reden waarom dat voor zijn ploeg in de Omloop vaak moeilijker is dan in pakweg de Ronde. “De Omloop is maar 200 kilometer lang. Een beetje profwaardige coureur verteert dat vlot. In een koers van 250 kilometer sneuvelen er veel meer en blijven er maar een handvol echte kanshebbers over.”

Zaterdag krijgen we dus een open strijd? “Als het weer dat toelaat wel. Doordat iedereen wat verspreid heeft zitten koersen, is het moeilijk in te schatten wie echt goed is. De ene heeft de Algarve gereden, de andere Oman. Sommigen zaten in de Ruta, nog anderen in Argentinië of Zuid-Frankrijk. Dit is de eerste grote confrontatie tussen de klassieke renners: ook dat maakt het boeiend.”

