Gesink zit na valpartij en wervelbreuk in de Tour eindelijk weer op de fiets

21u52 0 Photo News Wielrennen Het einde van een lange lijdensweg is in zicht voor Robert Gesink. De 31-jarige renner van LottoNL-Jumbo kwam in de Tour zwaar ten val, maar zit nu aan het eind van het seizoen eindelijk weer (rustig) op de fiets.

De balans voor Robert Gesink vroeg in de Touretappe naar Chambéry oogde met een wervelbreuk bijzonder zwaar. De Nederlander kwam achteraan het peloton zwaar ten val op spekgladde wegen en bleef lange tijd kermend van de pijn op de grond liggen.

Een dikke streep door de rekening voor de Nederlandse wielrenner, die eerder al in 2011 lange tijd aan de kant stond na een open beenbreuk. Ook in 2014 zag Gesink zijn wielerseizoen in rook opgaan nadat bij hem hartritmestoornissen werden vastgesteld.

De voorbije maanden droeg Gesink onafgebroken een korset om de rug te stabilisieren, maar die barre tijden zijn nu dus voorbij. Een dolgelukkige Gesink postte vandaag een foto samen met zijn ploegmaats. "Eindelijk op de fiets."

Back on the road with the boys! ¿¿ pic.twitter.com/vQv2Lw62Vb — Robert Gesink (@RGUpdate) 1 oktober 2017