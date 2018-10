Geschokte Steven de Jongh zit na crash met honderden vragen: “Ik ben als een slappe doek in ravijn gevallen” GVS

18 oktober 2018

08u41

Wielrennen Urenlang lag Steven de Jongh (44) buiten bewustzijn langs de kant van de weg. Een fietstochtje door Spanje liep bijna verkeerd af, maar dankzij Strava en zijn attente echtgenote kon een succesvolle zoektocht op poten worden gezet. In de Telegraaf blikt de N ederlandse ex-prof en huidig ploegleider van Trek-Segafredo voor het eerst terug: "Het is vreemd dat ik al die uren kwijt ben."

De 44-jarige De Jongh vertrok maandagochtend voor een tocht in de buurt van het Spaanse Girona. Plots was hij niet meer bereikbaar en gaf zijn telefoon geen signaal. Zijn Strava-spoor stopte ten zuiden van La Bisbal d’Emporda. Zijn vrouw Renée Meijer werd ongerust en riep na verloop van tijd via sociale media dan ook massaal op om mee op zoek te gaan naar haar echtgenoot. Uiteindelijk werd die gelokaliseerd door een helikopter van de hulpdiensten. Hij lag buiten bewustzijn langs de kant van de weg.

“Het voelt allemaal heel raar. Er spoken allerlei vragen door mijn hoofd”, vertelt De Jongh exclusief in een interview bij De Telegraaf. “Tot vier kilometer voordat mijn Strava stopte, weet ik nog waar ik reed. Het was een nieuwe weg, waar ik eerder ben geweest. Daarna is het lange tijd een grote zwarte vlek. Het is vooral heel vreemd dat ik al die uren kwijt ben.”

Slaapstand

De oorzaak is nog niet bekend. Het heeft er alle schijn van dat de Nederlander tijdens het fietsen uit de bocht is gevlogen, maar de politie onderzoekt nog de mogelijkheid dat De Jongh daarbij ook is aangereden. “Er staan daar in de buurt camera’s, waar een auto met enorme snelheid rijdt, maar verder wordt er niks duidelijk. Het is vooral gissen en afwachten wat er uit het onderzoek komt.”

Herinnert De Jongh zich iets van de reddingsoperatie? “Ik heb niet het idee dat ik dat bewust heb meegemaakt. Pas op het moment dat ik Nederlands hoorde praten, kwam ik bij mijn positieven. Dat waren Robert Gesink en dokter Paul Jorna die daar bij me waren. Het schijnt dat je in zo’n penibele situatie terug naar de basis gaat en op iets bekends reageert en daardoor bijkomt. Ik reageerde dus op de Nederlandse taal. Dokter Jorna is inmiddels bij me thuis geweest en heeft me bijgepraat over hoe het mogelijk is dat ik zo lang niet bij mijn positieven was. Ik was onderkoeld en mijn lichaam is toen in een soort slaapstand geschoten, dat schijnt te kunnen gebeuren.”

Inmiddels mocht de Nederlander het ziekenhuis verlaten. “Het is heel apart dat ik niets gebroken heb. Mijn geluk was waarschijnlijk dat ik al ’van de wereld’ was toen ik het diepe in vloog. Volgens de dokter ben ik als een soort slappe doek in dat ravijn gevallen en daarom heb ik niks gebroken. Maar ik vind het vooral een enge gedachte dat ik zo lang ’out’ ben geweest. Het is allemaal heel emotioneel ook, maar vooral ben ik heel blij dat ik er nog ben.”