Gert Verhulst en James Cooke zien Evenepoel seizoen afsluiten met winst én ijsje in Oostrozebeke XC/JDK

07 oktober 2019

17u50 8 Wielrennen Remco Evenepoel nam deel aan het 75ste Herfstcriterium in Oostrozebeke. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step, deze week te gast in het Vier-programma ‘Gert Late Night’, arriveerde in het gezelschap van Gert Verhulst en James Cooke. Achteraf kon er een ijsje van af, want Evenepoel won zijn seizoensafsluiter in West-Vlaanderen

’t Was oorspronkelijk de bedoeling dat Evenepoel met Verhulst en Cooke in een helikopter richting West-Vlaanderen zou trekken, maar de oversteek werd wegens het slechte weer met de auto gemaakt. Veel fans maakten toch de verplaatsing naar Oostrozebeke om Evenepoel aan het werk te zien. “Mijn populariteit heeft natuurlijk te maken met de resultaten die ik behaalde dit seizoen. Ik neem die gezonde drukte er maar al te graag bij”, vertelde de 19-jarige renner.

“Het absolute hoogtepunt van mijn seizoen is voor mij toch het behalen van mijn zilveren medaille op het wereldkampioenschap tijdrijden. Natuurlijk was er ook die winst in de Clasica San Sebastian en de zege tijdens het Europees kampioenschap tijdrijden in het Nederlandse Alkmaar. Een tweede plaats op een wereldkampioenschap zet ik daar toch nog net iets boven. Zeker de manier waarop ik die behaalde”, verklaarde Remco Evenepoel.

“Ik ben straks toe aan een welverdiende rust. Dit na een schitterend jaar. Ik ga na een periode zonder fiets opnieuw rustig opbouwen. Wat met de mountainbike rijden, op de crossfiets, lopen, zwemmen, noem maar op. Gewoon fun beleven. Ik hoop dat ik volgend jaar verder kan doorgroeien. Maar nu wil ik er hier nog eens vol tegenaan gaan in dit criterium om dan de riem af te leggen.”

(lees verder onder de foto’s)

Winst in slotkoers

En wat gebeurde er na 100 kilometer? Jawel, Evenepoel won. Het 19-jarige toptalent haalde het na 25 ronden in een sprint met drie van Julien Vermote en Mauri Vansevenant. Stijn Steels eigende zich de vierde plaats toe, Florian Vermeersch finishte als vijfde voor Victor Campenaerts.

Al na de eerste ronde vormde zich een kopgroep met acht renners. Evenepoel had de vlucht gemist en repte zich meteen naar de vluchtersgroep toe. Dat deden naderhand ook Stijn Steels en Steff Cras. Het tempo stokte plots voorin en zo smolt alles opnieuw samen. Sasha Weemaes probeerde het daarna in zijn eentje, maar kreeg ook geen vrijgeleide van het pak.

Met nog 10 ronden voor de boeg waagden Julien Vermote, Steff Cras, Jens Reynders en Wouter Verhulst hun kans. Op 13 kilometer van de meet zat hun vlucht er echter op. Dat was het sein voor Julien Vermote en Mauri Vansevenant om aan te vallen. Remco Evenepoel dichtte op vier ronden van het einde in zijn eentje de kloof.

Achter het leidende drietal wisten Stijn Steels en Florian Vermeersch een tegenreactie op te zetten. Zij slaagden er niet in om de drie vluchters nog bij te benen. In de daaropvolgende sprint zette Remco Evenepoel zich van ver op kop, hij kwam niet meer in de problemen. Evenepoel volgt daarmee zijn teamgenoot Yves Lampaert op als laureaat van het Herfstcriterium in Oostrozebeke.

Na de zege een welverdiend ijsje:

Na het Herfstcriterium troepte heel wat volk samen aan de teambus van Deceuninck-Quick Step. Remco Evenepoel werd er opgewacht door zijn fans. Ook onder anderen teammanager Patrick Lefevere en de ouders van Remco feliciteerden hem met zijn zege.

“Het doet enorm veel deugd als je toegejuicht wordt door een pak mensen”, zei Evenepoel. “Dat was vandaag dus niet anders. Eigenlijk kan je hierdoor net iets harder fietsen. Ik ben blij dat het seizoen erop zit, ook al vertoef ik graag op de fiets en koers ik nog altijd zeer graag. Ik heb alvast fiks genoten van dit criterium. Ik rep me nu naar Antwerpen, waar ik vanavond te gast ben in een televisieprogramma. Ik trek nu een streep onder mijn seizoen. Wat volgt is rust en een ijsje. Ik ben content dat ik nu de winter in kan gaan. Ik heb enorm veel motivatie voor volgend jaar.”