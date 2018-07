Gerda Weckx, de vrouw van Michel Wuyts: "Als hij thuis is, komt er vaak geen woord uit" Sander Van den Broecke

28 juli 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Michel Wuyts is niet getrouwd met José De Cauwer. Buiten de commentaarcabine deelt hij al bijna veertig jaar lief en leed met Gerda Weckx. Van die veertig heeft Wuyts zeker een stuk of twee jaar buitenshuis doorgebracht, kijkend naar koers, voetbal of Olympische Spelen. Gerda geniet van die dagen alleen. En niet eens omdat het dan voor één keer stil zou zijn in huis. "De Mich, die hoort ge niet als hij hier is."

Het is ook stil in en rond de basiliek van Scherpenheuvel. Gelovigen zouden er Maria om regen en verkoeling kunnen bidden, maar zelfs daarvoor vinden ze het te warm. Een boogscheut verder geniet Gerda Weckx (60) na van een fietstocht. Een graad of dertig krijgt haar niet in de zetel. Het is een gebruinde, slanke vrouw met benen van een twintiger. Háár religie is sport en binnen die geloofsgemeenschap is haar man een soort van theoloog. Michel Wuyts (61), professor van de koers, is zoals elk jaar rond deze tijd van huis om in Frankrijk commentaar te geven bij de Tour. Morgenavond is hij na drie weken weer thuis.

Weet je dat veel vrouwen die gelukkig getrouwd zijn of samenwonen toch strontjaloers zijn op jou?

"Op mij? Waarom?"

