Gerben Thijssen verovert goud in afvallingskoers op EK baanwielrennen 20u14

Bron: Belga 0 Koen Wellens Gerben Thijssen. Wielrennen Gerben Thijssen heeft goud behaald op het Europees kampioenschap baanwielrennen in Berlijn. De 19-jarige pistier toonde zich de snelste in de afvalling en schonk de Belgische selectie daarmee de eerste medaille op de derde dag van het EK.

De jongste deelnemer in de afvalling bleef in zijn race naar goud de Rus Maksim Piskunov en de Portugees Rui Oliveira. Thijssen, begin deze maand derde in Parijs-Tours voor beloften, rijdt binnenkort ook de Zesdaagse Gent bij de elite.

In de andere onderdelen strandde Ayrton De Pauw in de zestiende finales van de sprint. Hij werd er uitgeknikkerd door de Russische titelverdediger Pavel Yakushevskiy. Eerder op de dag zette De Pauw wel het Belgisch record scherper met 10.268, een record dat sinds 1995 op naam van Eric Schoefs stond met 10.35.

Dom en De Vylder

In de individuele achtervolging behaalde Annelies Dom een zestiende plaats. De Britse Katie Archibald volgde zichzelf op als Europees kampioene door de Poolse Justyna Kaczkowska te verslaan. De Italiaanse Silvia Valsecchi versloeg in haar sprint om het brons de Nederlandse Annemiek van Vleuten. In de puntenkoers werd het een vijftiende stek voor Dom. Daar ging het goud naar de de Deense Trine Schmidt, voor de Russische Guinaz Badykova en de Wit-Russische Tatsiana Sharakova.

In het omnium bezet Lindsay De Vylder de vijfde stek na drie van de vier wedstrijdonderdelen. Vrijdagavond staat nog de afsluitende puntenkoers op het programma.