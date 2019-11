Gerben Thijssen herstelt van akelige val tijdens Zesdaagse van Gent: “Mijn progressie is ongelooflijk” KDW/MGL/TLB

Ruim een week is het geleden dat Gerben Thijssen akelig ten val kwam tijdens de Zesdaagse van Gent. De 21-jarige renner van Lotto-Soudal zegt in een gesprek met VTM dat het steeds beter met hem gaat. “Ik slaap terug goed, omdat ik weer thuis ben”, stelt Thijssen, geflankeerd door zijn vriendin, renster Shari Bossuyt. Ook zij kwam ten val . “De testen verlopen allemaal positief, mijn progressie is eigenlijk ongelooflijk. De eerste dag kon ik zelfs niet wandelen en de dag erna lukte dat wel gewoon weer. Voor mij zijn dat overwinningen: weer wandelen of een trap kunnen nemen. Dat ik ook opnieuw normale gesprekken kan hebben met iedereen, vind ik ook enorm belangrijk.”

“Ik ben bijvoorbeeld bezoek gekregen van John (Lelangue, de CEO van Lotto-Soudal, red.) en naar hem kijk ik toch heel erg op. Dat zo iemand bezorgd is over mij, betekent toch wel veel. Zeker ook als je weet wat er dit jaar, en de afgelopen jaren, gebeurd is. Ik ben tevreden dat ik hier nog zit.”

