Gerben Thijssen (21) na zware val op Gentse Zesdaagse op intensieve: scan toont drie kleine hersenbloedingen ODBS/MXG

13 november 2019

08u57 16

Gerben Thijssen (21) ligt na zijn zware val gisteravond op de Gentse Zesdaagse op intensieve zorgen. De toestand van de jonge renner is stabiel en hij is bij bewustzijn, maar op een hersenscan zijn drie kleine bloedingen vastgesteld waardoor hij nog enkele dagen op de dienst zal verblijven. Dat laat zijn ploeg Lotto-Soudal weten. Thijssen kwam tijdens de supersprint zwaar ten val toen hij botste met de jonge Deen Oliver Wulff Frederiksen (19). Daarbij brak hij enkele ribben en zijn sleutelbeen. Eerder op de avond kwam ook Mark Cavendish zwaar ten val. Nadat Thijssen, bij bewustzijn, werd afgevoerd naar het UZ Gent is beslist de avond stop te zetten. Een beslissing die door de toeschouwers op applaus werd onthaald. Vanavond gaat de tweede dag in principe gewoon door zoals voorzien. (dadelijk meer)

