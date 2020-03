Geraint Thomas ziet liever geen Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren: “Zonder fans is er geen Tour” DMM

30 maart 2020

13u46

Bron: Belga 0 Wielrennen Voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas heeft in The Daily Telegraph laten verstaan dat hij geen voorstander is van een Ronde van Frankrijk zonder publiek. Die optie ligt momenteel op tafel bij het Franse ministerie van Sport en Tourorganisatie (ASO) om alsnog te kunnen organiseren in tijden van corona.

“Zonder fans is er geen Tour”, liet de 33-jarige Welshman, die de Tour won in 2018, optekenen. Verder toonde hij zich wel begripvol voor de twijfel bij de organisatie. Thomas zou graag zo snel mogelijk opnieuw wedstrijden rijden, maar besefte dat gezondheid momenteel op de eerste plaats staat.

“Vanaf dat het mogelijk is, wil ik opnieuw koersen. Maar ik benadruk wel: pas vanaf het echt mogelijk is. De discussie rond het al dan niet doorgaan van de Tour kan ik begrijpen. Ik besef ook dat het ‘maar’ sport is, maar er staan ook veel banen op het spel. De gezondheid moet in elk geval de hoogste prioriteit genieten. Het is een moeilijke keuze.”

Na eerdere afgelastingen van het EK voetbal en de Olympische Spelen blijft voorlopig enkel de Ronde van Frankrijk over als groot sportevenement deze zomer. Een Tour met publiek lijkt momenteel weinig waarschijnlijk en daarom communiceerde de Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, vorige week ook dat een Tour achter gesloten deuren mogelijk is. De Tour zal normaal gezien op 27 juni starten in Nice. De traditionele aankomst in Parijs is voorzien voor 19 juli.

Meer over sport

Tour

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen