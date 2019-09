Geraint Thomas verzorgt de sfeer tijdens persconferentie in Canada JSU/TLB

12 september 2019



Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas is de komende dagen in Canada te vinden. De Welshman rijdt daar de komende dagen de GP’s van Quebec en Montreal, maar hij heeft geen te beste herinneringen aan die koersen. “Ik denk dat het de vijfde keer wordt dat ik hier rijd en ik finishte nog maar één of twee keer. Dat zijn niet de allerbeste adelbrieven. Mijn niveau is niet van de anderen hier aan tafel op dit moment. Maar ik hoop een rol te kunnen spelen in dienst van de ploeg. We zien wel wat het wordt. Ik heb al redelijk wat ‘maple syrup’ (esdoornsiroop, red.) genuttigd, hopelijk helpt dat.” De andere renners moesten er een smakelijk om lachen.