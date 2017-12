Geraint Thomas verschijnt aan de start van Parijs-Roubaix Redactie

Bron: AD.nl 0 AFP Wielrennen Geraint Thomas (31) zal komend seizoen aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. De Welshman maakt zijn rentree in de klassiekers nadat hij deze vorig jaar aan zich voorbij liet gaan.

Thomas sprak eerder al zijn ambities uit voor de Ronde van Frankrijk komend seizoen. De renner van Sky begint zijn seizoen dit jaar in de Ronde van de Algarve. Daarna volgt de Tirreno-Adriatico en een hoogtestage.

De Welshman slaat het grootste deel van de kasseienklassiekers over maar staat wel aan de start van Parijs-Roubaix, aan de zijde van onder meer Ian Stannard en bad boy Gianni Moscon.

"Roubaix is een goede voorbereiding op de kasseienrit in de Tour. Alles kan gebeuren in Roubaix. Ik hoop gewoon dat ik in de finale Stannard en Moscon kan helpen.''

Eerder zat Thomas al samen met het management van Sky om zijn rol in de aankomende Tour te bespreken. Veel zal afhangen van een eventuele sanctie van Chris Froome in de salbutamolaffaire. De Welshman zou graag eens voor zijn eigen kans gaan in La Grande Boucle.

