Geraint Thomas gaat met acht koersdagen in de benen op zoek naar tweede Tourzege Redactie

16 juli 2020

16u33 0 Wielrennen Geraint Thomas (34) gaat vanaf 29 augustus op jacht naar een tweede Tourzege. De winnaar van 2018 zal in Nice aan de start staan met slechts acht koersdagen in de benen. Dat vertelde de renner van Team INEOS aan het Welshe S4C.

Thomas haspelt zijn eerste wedstrijdkilometers sinds de coronabreak af in de Ronde van de Ain (7-9 augustus). De keuze voor die rittenkoers is geen toeval. “Een van de ritten komt terug in de Ronde van Frankrijk, dus zal ik daar aan de start staan”, aldus de Welshman. De etappe waar Thomas op doelt is de derde rit van de Tour de l’Ain, met onderweg de Col de la Biche en aan het eind een aankomst bovenop de Grand Colombier. Ook in de 15e rit van de Tour staan die hindernissen op het menu.

“Na de Ronde van de Ain neem ik twee dagen rust om dan de Dauphiné te rijden, traditioneel de laatste koers voor de Tour. De wedstrijd is wel wat ingekort. Normaal zijn er acht ritten, maar nu staan er slechts vijf op het programma.” Na de Dauphiné - een koers die hij in 2018 op zijn palmares schreef - neemt Thomas nog de tijd om enkele Tourritten verkennen.

Thomas probeert de Tour een tweede keer te winnen. Vorig jaar moest hij enkel ploegmaat Egan Bernal voor zich dulden. Dit seizoen kwam Thomas enkel in de Ronde van de Algarve in actie, maar daar wist hij geen potten te breken.