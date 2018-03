GENT-WEVELGEM RETRO: Riders on the Storm, een onverslijtbare Roelandts en een stokoude Italiaan Dries Mombert

25 maart 2018

08u00 0 Wielrennen De koers is volop in het land. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag denken we terug aan een drie jaar oude helletocht, Gent-Wevelgem anno 2015.

Zou er ooit een wedstrijd in zo'n barre weersomstandigheden verreden zijn als de 77ste Gent-Wevelgem? Niet zozeer de koude of de neerslag, maar wel de wind hield toen zo lelijk huis dat slechts 39 renners de finish haalden. Een koers die de vergelijking met de doorsneeuwde Luik-Bastenaken-Luik van 1980 doorstaat of ook moeiteloos meekan met de apocalyptische Kuurne-Brussel-Kuurne van 2010. Gent-Wevelgem had drie jaar geleden alles en staat bij velen bekend als een van de meeste heroïsche wedstrijden uit de recente wielergeschiedenis. Hier is hoe het ging.

Rukwinden tot 90 km/u

We schrijven 29 maart wanneer de weergoden beslissen om 8 beaufort op de renners los te laten. Met rukwinden tot 90 kilometer per uur weten velen al voor de start waar ze aan toe zijn. Toch verschijnt op de markt in Deinze een strijdvaardig peloton. Geraint Thomas, John Degenkolb, Alexander Kristoff en nog een rist Belgen, met Van Avermaet op kop, zijn de grote namen. Allemaal klaar voor een gevecht met de wind. Tom Boonen en Fabian Cancellara zijn er door fikse valpartijen eerder in het voorjaar niet bij.

Zeven dappere zielen

Met de wind op kop trekt de hele meute vanuit Oost-Vlaanderen naar de kuststreek. Het tempo ligt daarbij zo laag dat zeven moedigen al heel snel 9 minuten voorsprong bijeen weten te schrapen. Een voorsprong die in het tweede deel van de wedstrijd niet meer van tel zou zijn. Geen van de zeven vluchters zou de wedstrijd uitrijden. Desondanks trapten zij de koers op gang. Ere wie ere toekomt dus, dit waren hun namen: Tim Kerkhof, Alexis Gougeard, Albert Timmer, Alex Dowsett, Pavel Brutt, Jesse Sergent en Mirko Tedeschi.

Apocalyps in De Moeren

"Dit is een knettergekke wedstrijd, onwaarschijnlijk wat ik vandaag allemaal al heb gezien", met deze woorden opende Renaat Schotte vanop de moto de rechtstreekse uitzending op Sporza. Nog niet eens halfkoers is het in De Moeren alle hens aan dek. Met de van opzij beukende wind zijn het niet eens waaiers die voor averij zorgen. Die zijn gewoon veel te gevaarlijk. Neen, de wind blaast de helemaal scheefhangende renners los de gracht in. Iconsiche beelden en doffe ellende, waarbij vooral een ontredderde Gert Steegmans op het netvlies blijft plakken.

Eigen neutralisatie haalt niets uit

Ook heel wat anderen moeten de strijd staken door valpartijen ten gevolge van de wind. Mark Cavendish valt, Boasson Hagen valt, heel wat anderen spelen met het idee om er meteen de brui aan te geven. Bradley Wiggins en John Degenkolb voegen de daad bij het woord en kruipen gedesillusioneerd de volgwagen in. De koers wordt ook door de renners zelf even geneutraliseerd, al zijn het toch vooral de sterksten die voorop blijven rijden. Na een extreme windpassage door De Moeren blijven nog zo'n 40 echte kanshebbers op de zege over.

Roelandts begint aan huzarenstukje

Terwijl de rest nog bekomt van de apocalyptische passage door de Westhoek gaat Jürgen Roelandts er vandoor. De schaduwkopman van Lotto-Soudal reageert na de eerste passage over de Kemmelberg op een uitval van oermens Maarten Tjallingii en gaat even later voor eigen succes. Met nog meer dan 70 kilometer op de teller lijkt Roelandts door waanzin geslagen. Onze landgenoot neemt het in zijn uppie op tegen de regen én de wind, maar dat ligt hem blijkbaar. Roelandts sprokkelt algauw twee minuten op de favorieten.

Roelandts tegen de rest

Bij die favorieten tonen Vanmarcke, Debusschere, Vandenbergh, Oss en Thomas hun sterke benen. Het vijftal slaat de handen in elkaar, maar moet ondertussen wel bijna twee minuten toegeven op een ontketende Roelandts. De man van Lotto-Soudal is op 29 maart 2015 aan een beresterke dag toe en daar kunnen de gebundelde krachten van 5 favorieten maar weinig aan veranderen.

Paolini en Terpstra komen terug

Op zijn koesenvoeten, maar zeker niet minder sterk: Luca Paolini. De geslepen Italiaan bij Katusha komt in zijn eentje aansluiten bij de achtervolgers op Roelandts. Even later verschijnt ook Niki Terpstra weer ten tonele. Samen met Paolini is hij de enige die er in slaagt om de brug te maken. Een indrukwekkende prestatie, zeker gezien de nog steeds meedogenloos waaiende wind.

Roelandts gaat dan toch kapot

Na de tweede doorkomst op de Kemmelberg laat Roelandts stilaan van zijn pluimen. Onze landgenoot rijdt op dat moment al 50 kilometer alleen op kop in helse weersomstandigheden. Een mens zou voor minder twee keer gaan nadenken. In de buurt van Ieper loopt de voorsprong nog wat feller terug. Met zo'n 15 kilometer te gaan is Roelandts' lied definitief gezongen. Dé man van de wedstrijd zal Gent-Wevelgem in 2015 niet winnen.

Terpstra probeert het

Wie dan wel? Dat is een vraag die in de West-Vlaamse straten rond Wevelgem wordt beantwoord. Terpstra schudt als eerste een demarrage uit de mouwen, maar loopt op een stevige counter van Paolini. De toen al 38-jarige Italiaan kan zijn trawanten in eerste instantie niet lossen. De Belgen, Vanmarcke, Vandenbergh en Debusschere, zijn op dat moment al lang blij dat ze mee kunnen. Geraint Thomas maakt dan een betere indruk. De Brit dicht het gaatje op Paolini en brengt ook de rest terug.

Reuzenverzet

In een bloedstollende finale vol afgepeigerde lichamen beroept oude vos Paolini zich op zijn ervaring. De bebaarde Italiaan springt 5 kilometer van de meet traag maar gestaag weg. Het verzet is gigantisch, maar een antwoord bij de rest blijft uit. Iedereen is aan het eind van zijn Latijn, behalve de oude krijger uit Milaan. In een rotvaart gaat het naar de aankomst, Paolini rijp voor de zege?

Wielrennen Paolini houdt het

Na wisselende uitvallen bij de achtervolgende groep is duidelijk dat Paolini samen met de verdienstelijke Jürgen Roelandts de beste man in de wedstrijd is. Die eerste komt er in tegenstelling tot de tweede wel alles mee. Paolini brommert in Wevelgem naar de grootste klassieke zege uit zijn carrière. Dat terwijl tomeloze aanvaller Roelandts zich tevreden moet stellen met een zevende plek. Thomas en Terpstra mogen mee het podium op. Vanmarcke, Vandenbergh en Debusschere rijden tussenin naar de dichtste ereplaatsen. De overige dertig finishers komen binnen op meer dan zeven (!) minuten.