Gent-Wevelgem herbekeken: dit lag aan de basis van de sneer van Wout van Aert richting Mathieu van der Poel

Wielrennen

Wout van Aert had er na de finish van een zinderende Gent-Wevelgem flink de pest in. “Van der Poel wil liever dat ik verlies dan zelf winnen.” Of: “Het was altijd dezelfde die op mijn wiel zat.” Een flinke sneer naar zijn eeuwige rivaal uit het veld, die dat allerminst kon appreciëren. We namen de proef op de som herbekeken de wedstrijd.