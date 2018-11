Gent-Wevelgem behoudt parcours, maar pakt wel uit met Omloop van de Slagvelden over 2.098 kilometer DMM

09 november 2018

09u22 0 Wielrennen Gisteravond werd het nieuwe parcours van Gent-Wevelgem bekendgemaakt. Daarbij weinig veranderingen met de vorige editie. De Plugstreets en de zone door het Heuvelland worden behouden. Wel nieuw is de Omloop van de Slagvelden.

Het moet een honderdjarig jubileum worden voor de Omloop van de Slagvelden. De koers werd in 1919 net na de Eerste Wereldoorlog gehouden als hommage aan de gesneuvelde soldaten uit België, Frankrijk en Luxemburg. In het eerste voorjaar na de ‘Groote Oorlog’ stonden 87 renners aan de start van de “gruwelijkste fietstocht ooit gereden”. In totaal bereikten 21 renners na meer dan 2000 kilometer de aankomst. Onze landgenoot Charles Deruyter won de eerste en enige editie.

Een huzarenstukje dat de organisatie van Gent-Wevelgem anno 2019 nieuw leven in wil blazen tussen 19 en 30 augustus. De Omloop van de Slagvelden wordt een herdenkings- en belevingsrit over 2.098 kilometer met start en aankomst in Oosteeklo. In totaal zullen 187 renners met verschillende nationaliteiten starten, inschrijven kan vanaf 11 november op www.wielerroem.com.