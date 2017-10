Geniez zegeviert in Varese - Van Avermaet krijgt nieuwe luitenant bij BMC - Quick.Step geeft Colombiaan kans DMM

14u23

Belga

Dopingzondaar Pirazzi krijgt vier jaar schorsing

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Italiaan Stefano Pirazzi (30) voor vier jaar geschorst, zo is vandaag bekendgemaakt. Pirazzi werd, net als zijn teamgenoot Nicola Ruffoni, kort voor de start van de Giro betrapt op het gebruik van groeihormoon. Wielerploeg Bardiani-CSF zette de twee vervolgens aan de deur. Pirazzi won het bergklassement van de Giro in 2013 en een jaar later een etappe.

Bennett legt Kittel en Greipel erop in Duitsland

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) heeft de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen. De Ier sprintte na 198,7 km van Wadersloh naar Münster naar de zege. Hij haalde het voor de Duitsers Phil Bauhaus (Sunweb), André Greipel (Lotto Soudal) en Marcel Kittel (Quick-Step Floors). Er kwam een fotofinish bij te pas om de winnaar aan te duiden. Roy Jans (WB Veranclassic Aqua Protect) werd eerste landgenoot op een achtste plaats. Na zo'n 20 km kreeg de vroege vlucht vorm onder impuls van Tony Martin. Samen met Luca Henn (Lotto-Kern Haus), Etienne van Empel (Roompot-Oranje) en Carl Soballa (LKT Team Brandenburg). Maximaal zou het kwartet een voorsprong van vijf minuten bij elkaar rijden waarna de sprintersploegen het welletjes vonden en de achtervolging werd ingezet.



Met Soballa en Martin werden de laatste vluchters opgeraapt op 20 km van het eind en werd de sprint voorbereid. Uiteindelijk finishten vier renners op een zelfde lijn en kwam er een fotofinish bij te pas. Het was Bennett die mocht juichen, goed voor zijn zesde zege van het seizoen.

Big win today for Ireland's Sam Bennett at the Sparkassen Munsterland Giro in Germany ¿¿ pic.twitter.com/MbNk1is6Uk A1 Coaching(@ A1_Coaching) link

Geniez de beste in Italië

Alexandre Geniez heeft de 97e editie van de Tre Valli Varesine (Ita) op zijn palmares gebracht. De Fransman van AG2R toonde zich na 192,9 km van Saronno naar Varese de snelste in een sprint met drie. Hij haalde het voor zijn landgenoot Thibaut Pinot (FDJ) en Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida Pro Cycling Team). Eerste landgenoot werd Jan Bakelants op een dertiende stek.



De koers kende een nerveuze beginfase rond Saronno en het duurde tot kilometer 40 vooraleer een groep van zes zich wist af te scheiden van het peloton: Marco Bernardinetti (Amore & Vita), Daniel Turek (Israel Cycling Academy), Artem Nych (Gazprom-RusVelo), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) en Ettore Carlini (d'Amico-Utensilnord). Maximaal reden ze acht minuten bonus bij elkaar waarna het peloton zich begon te roeren.



Op het lokale circuit, met nog zo'n 50 km voor de boeg, leken de vluchters vogels voor de kat. Het sein voor Diego Rubio om te versnellen vooraan. Hij kreeg Tonelli en Turek met zich mee en uit het peloton maakten drie renners de oversteek: Pierre Latour, Carlos Verona en Redi Halilaj. In het peloton zat men intussen ook niet stil en regende het aanvallen. De vluchters, Verona als laatste, werden gegrepen onder impuls van Bahrein-Merida, in dienst van Nibali, winnaar van 2015 en Sonny Colbrelli die vorig jaar won.



In het slot sprong Nibali weg met Pinot, maar zij zagen in de slotmeters Geniez en Ulissi nog terugkeren. Een sprint met vier zou beslissen om de zege en daarin toonde Geniez zich verrassend de sterkste. Hij volgt op de erelijst Colbrelli op. Het is voor de Fransman zijn derde zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van de Ain en in de Tour Cycliste International La Provence.

Bevin versterkt de gelederen bij BMC

Patrick Bevin rijdt volgend seizoen voor BMC. Dat heeft de wielerploeg vandaag bekendgemaakt. "BMC is een zeer professioneel team waar ik me de komende jaren verder kan ontwikkelen", reageerde de 26-jarige Nieuw-Zeelander, die overkomt van Cannondale. "Ik kan niet wachten tot het seizoen begint."



"Patrick is een stevige versterking voor het team", verklaarde algemeen manager Jim Ochowicz. "Hij heeft veel ervaring in verschillende soorten koersen en zal er indien nodig staan voor onze kopmannen Greg Van Avermaet en Richie Porte." Bevin kroonde zich in 2016 tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden. Afgelopen zomer was hij nog actief in de Ronde van Frankrijk.

Quick.Step strikt Colombiaans talent

Ook uit het kamp van Quick.Step-Floors viel positief nieuws te rapen. De formatie van manager Patrick Lefevere kondigde vanmorgen de komst aan van Alvaro Hodeg.



De jonge Colombiaan won dit jaar een etappe in de Ronde van de Toekomst en rijdt momenteel mee in de Memorial Frank Vandenbroucke. Hodeg staat geboekstaafd als een rassprinter en voelt zich naar eigen zeggen al "helemaal thuis" bij Quick.Step.

We are happy to announce the transfer of Colombian talent and Tour de l'Avenir stage winner @alvaro_hodeg: https://t.co/H4F64K6y3l @TDWsport pic.twitter.com/Pnd8b1QOol Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Offredo verlengt bij Wanty-Groupe Gobert

Het huwelijk tussen Yoann Offredo en Wanty-Groupe Gobert blijft verder duren. De Franse hardrijder heeft zopas zijn contract bij de stal van Hiliaire Van der Schueren met twee jaar verlengd. Offredo toonde zich in de voorjaarsklassiekers en de Tour met zijn aanvallende stijl van koersen. "Ik ben een trouw mens, zowel in de liefde als in de sport."

.@OffredoYoann extends with #TeamWGG for two more years ¿¿



"I am a loyal person, both in love and in sports."



¿¿ https://t.co/GkmvaeQprN pic.twitter.com/jO7HbSAxAg Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link