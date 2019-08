Geneutraliseerde rit voorbij, aangeslagen ploegmakkers Lambrecht haken aan finish in mekaar XC/GVS/MMP

06 augustus 2019

16u47

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 56 Wielrennen De geneutraliseerde rit in de Ronde van Polen is voorbij. De geëmotioneerde Lotto-Soudal-ploegmakkers van Bjorg Lambrecht haakten aan de finish in mekaar.

In Jaworzno ging iets na het middaguur de vierde etappe in de Ronde van Polen van start. De rit werd geneutraliseerd naar aanleiding van het overlijden van Bjorg Lambrecht en bevatte slechts 133 km richting Kocierz. Ook Lotto-Soudal kwam aan de start om haar overleden ploegmaat te herdenken.

De zes teamgenoten van Lambrecht namen vooraan plaats, vlak voor de start die met een minuut stilte werd ingeleid. Op het podium stond ook een foto van Lambrecht om hem te gedenken, de podiummissen waren in het zwart gekleed.

Sander Armée, Carl Fredrik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters hielden elkaars schouders vast vlak voor de start en reden ook voorop in de eerste kilometers, enkele meters voor het peloton uit, in een rit die werk ingekort van 173 naar 133 km.

Alle renners droegen een zwarte rouwband, ook aan de wagens van de teams wapperde een rouwlintje. Na 48 km, omdat Lambrecht ten val kwam op km 48 in de rit van maandag, stopte het peloton en hielden ze even halt om Lambrecht te herdenken. Enkele kilometers later werd Lotto-Soudal vooraan afgewisseld door Dimension Data, elke zeven kilometer reed een team beurtelings op kop.

Uiteindelijk haakten de renners van Lotto-Soudal aan de finish in mekaar. Pakkend moment. Het is nog niet duidelijk of de Belgische wielerformatie in Polen blijft na deze geneutraliseerde rit. “Dat is een beslissing die we in overleg met de renners gaan nemen”, klinkt het bij de ploeg.

