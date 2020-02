Gemotiveerde Wout van Aert verwacht sterke concurrentie: “Mijn favorieten voor de Omloop? Teuns en Wellens” MXG/ABD

28 februari 2020

16u20 3 Wielrennen Wout van Aert (25) staat morgen aan de start in de Omloop. Zo anticipeert hij op eventuele afgelastingen van de Italiaanse koersen Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico door het coronavirus. “Dat is een alsmaar groter wordend probleem”, vertelt de renner van Jumbo-Visma.

“Afgelopen dinsdagochtend vroeg de ploeg me om mijn debuut dit seizoen in de Omloop te maken”, legt Van Aert uit. “Toen leek het mij nogal voorbarig om voor het coronavirus te vrezen, maar het lijkt toch dat onze medische staf gelijk had. Het is een probleem aan het worden. We mochten niet het risico lopen dat ik pas in de E3 mijn eerste koers zou rijden - mijn eerste drie wedstrijden staan gepland in Italië. Daar ziet de situatie er niet positief uit. Laat ons hopen dat we ons gewoon aan de planning kunnen houden en die koersen rijden. Maar anders is het toch belangrijk dat je al een klassieker in de benen hebt voordat de periode begint waarop ik mik (Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix begin april, red.).”

Wat als de Strade, Milaan-Sanremo en Tirreno niet doorgaan? Het is nog niet duidelijk hoe het programma er dan uitziet” Wout van Aert

Het coronavirus houdt de wielerwereld in zijn greep. “Ik schrok er wel van dat de UAE Tour is stopgezet. Het komt alsmaar dichterbij”, aldus Van Aert. “Eerst zaten we op Tenerife, ver weg van het coronavirus, dachten we. Maar plots dook het ook daar op. Nu zit het ook in de koers. Het is stilaan onvermijdelijk om de verspreiding tegen te gaan. Het zou jammer zijn dat er koersen moeten geannuleerd worden. Wat als de Strade, Milaan-Sanremo en Tirreno niet doorgaan? Het is nog niet duidelijk hoe mijn programma er dan uitziet.”

Genoeg over het coronavirus. Met welk doel staat Van Aert morgen aan de start van de Omloop? “Het klinkt misschien wat lullig, maar ik trek met geen specifiek doel naar de Omloop. Mike en Amund hebben echt toegewerkt naar dit openingsweekend. We hopen met z’n drieën in de finale te geraken. Verder is het moeilijk om te zeggen wanneer ik tevreden zal zijn. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Hoe het met zijn eigen vormpijl gesteld is, is nog wat afwachten - Van Aert reed dit seizoen nog geen wegkoers. “Maar de andere jongens hebben al veel mooie uitslagen gereden. Teuns wint de tijdrit in de Ruta del Sol. Wellens en Van Avermaet waren goed in Algarve. En Deceuninck-Quick.Step is zoals altijd een sterk team. Wie voor mij de grote favorieten zijn voor de Omloop? Dylan Teuns en Tim Wellens. Zeker met de weersomstandigheden (ze voorspellen regen en wind, red.) hebben zij een streepje voor.”

