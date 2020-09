Gemiddelde leeftijd van Tourritwinnaar lag voorbije 35 jaar nooit zo laag: “En dan moeten Mathieu en Remco nog komen” Joeri De Knop

18 september 2020

07u30 0 Wielrennen Kwiatkowski (30) is net als Kristoff (33) en Roglič (30) een schaarse uitzondering. Want nooit eerder in de voorbije 35 jaar had de gemiddelde ritwinnaar in de Tour zó’n jong profiel. Eric Vanderaerden (58), in ’83 zelf 21 bij zijn eerste etappezege, ziet nog wel méér talent rijpen. “Ik kijk nú al uit naar Evenepoel en Van der Poel.”

Ewan 26, Van Aert (op dat moment) 25, Peters 26, Pogačar 21, Hirschi 22, Martinez 24, Kragh Andersen 26, Kämna 24, Lopez 26. Deze Tour is van de jeugd. Anno 2020 is de gemiddelde etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk amper 26 jaar en 207 dagen jong. Voor een nóg prillere succesleeftijd moeten we al terug naar 1985, 35 jaar geleden dus. Het was de editie van de ‘Gouden Generatie’ LeMond-Roche-Delgado-Parra-Herrera in volle bloei. Allen 24-25. De Tour ook waarin Nederland met onder meer Solleveld (24), Manders (25) en Lammerts (24) vlotjes tot scoren kwam. En de pas 23-jarige Eric Vanderaerden zijn aantal ritzeges uitbreidde tot vijf. Twee jaar eerder was hij er al aan begonnen. Op z’n 21ste, de huidige leeftijd van Tadej Pogačar. Vanderaerden won als Tourdebutant in 1983 de proloog in Fontenay-sous-Bois. En is, tot vandaag, nog steeds de jongste Belgische ritwinnaar van de voorbije veertig jaar en de jongste (Belgische) geletruidrager ooit.

“Zalig gevoel”, herinnert Vanderaerden zich. “Maar qua media-impact stelde dat, vergeleken met nu, niks voor. Vooral in Frankrijk deden ze daar wat meewarig over. ‘Mais ç’est qui, ce petit Belge dans le maillot jaune là? Wie is dat in godsnaam, die Belg?’ Tot ze hoorden dat ik ook al de proloog had gewonnen in Parijs-Nice en de Midi Libre. Vierde was geworden in Milaan-Sanremo. Tweede in Gent-Wevelgem. (grijnst) ‘Aah, hij zal dus toch wel wat voorstellen’. Het jaar daarop won ik de slotrit van de Tour op de Champs-Elysées. In de groene trui. En ging dat succes al gauw wennen bij de buitenwereld. Goeie raad: laat het niet toe. Beschouw die zeges van Evenepoel, Bernal, Hirschi, Pogačar, Van Aert en co. alsjeblieft níet als evident. Het blijft zéér uitzonderlijk als je zo jong bent.”

Van 1988 is het ook al geleden dat de gemiddelde leeftijd van de Tourritwinnaar nog eens onder de 27 dook. Vijf jaar terug piekte hij zelfs even naar 30 jaar en 223 dagen. Ruim vier jaar verschil, wat een contrast! Met dank uiteraard aan de vier ritzeges van André Greipel (33 toen), twee van Joaquin Rodriguez (36) en van Cummings (34) en Plaza (35). Terwijl de lichting 1984-1985 (Van Avermaet, Froome, Martin, Cavendish, Nibali) ook al de magische grens van dertig had bereikt. Dat het nu plots omslaat? “Duidt enkel op het feit dat we met een nieuwe, jonge en supersterke generatie zitten”, trapt Vanderaerden een open deur in. “Geen momentopname, hoor. Hier gaan we nog járen plezier aan beleven. En dan moeten Evenepoel en Van der Poel nog komen. Want wees gerust: wat Wout in deze Tour presteert is knap. Maar Mathieu zal zeker een inhaalbeweging maken.”

Vanderaerden geniet, geeft hij toe. “Van de aanvalslust van die jonge winnaars. En het uitgebreide kopwerk bergop dat Van Aert, los van zijn zeges, nog eens extra opknapt in dienst van de ploeg. Zo zie je maar dat ervaring relatief is, in de Tour. En dat je veel kan opsteken van je directe omgeving. Op dat vlak zitten ze allemaal goed. In de juiste ploeg, perfect begeleid.” Dag en nacht verschil met wat de jonge Vanderaerden destijds ervaarde. “Die mannen gaan het veel langer uitzingen aan de top dan ik. Wat goed is, komt snel, heet het aloude cliché. Het is ook altijd zo geweest. Maar het moet wel snel blíjven gaan. Daarvoor is het nu beter. Eén wijze raad toch, voor Evenepoel: ‘wacht ook in 2021 nog even met die Tour. Rijp in de Giro, zoals het dit jaar was voorzien. En gooi je er dan in 2022 volle bak in. Dan ben je nog altijd maar 22'.”

Lees ook

Goudhaantje Hirschi, voetballer van origine die dorpsgenoot Cancellara achterna wil: “Fabian inspireerde me als kind”