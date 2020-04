Gelekte mail over Tour: organisatie zet in op uitstel naar latere datum, Geraint Thomas is voorstander XC

11 april 2020

18u20

Bron: Reuters/ANP 0 Wielrennen De organisatie van de Tour neigt naar het verschuiven van de Ronde van Frankrijk. Dat blijkt uit een mail die persbureau Reuters heeft ingezien. De mail was bestemd voor uitgevers van het officiële programma van de Tour.

“Het onvoorspelbare karakter van de wereldwijde crisis waarin we allemaal verstrikt zijn, betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van Tourorganisator ASO over de race van 2020", staat in de mail.

“De huidige focus ligt op uitstel tot later in de zomer in plaats van een annulering.” ASO weigerde om commentaar te geven op het nieuws. De Tour de France staat nu nog gepland voor de periode van 27 juni tot en met 19 juli.

Thomas: “Bid dat Tour dit jaar kan doorgaan”

Geraint Thomas, winnaar van de gele trui in 2018, hoopt dat de Tour ergens in 2020 zal plaatsvinden en denkt in dat geval goede kans te maken op zijn tweede gele trui. Zo vertelt hij bij BBC Radio.

“Ik denk dat ik in vorm ben. Ik hoop en bid dat de Tour ergens dit jaar nog door kan gaan, maar aan de andere kant zijn er nu belangrijkere dingen die prioriteit hebben. Maar áls het veilig is om te koersen, kijk ik daar natuurlijk enorm naar uit.”

