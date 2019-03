Gele trui Groenewegen sprint andermaal naar bloemen na hectische rit in Parijs-Nice, Gilbert derde Redactie

11 maart 2019

16u05 9 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft nu ook de tweede etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Nederlandse geletruidrager toonde zich de snelste na een bewogen sprintersrit. Philippe Gilbert finishte als derde derde. Door waaiers werd het peloton (andermaal) aan flarden getrokken.

Na een vlakke rit over 165,5 kilometer tussen Les Bréviaires en Bellegarde sprintte Groenewegen naar de zege. Door waaiervorming spatte het peloton tijdens de etappe uit elkaar. Met nog tien kilometer te rijden, wist de tweede groep alsnog aan te sluiten bij de eerste. Maar ruim vijf kilometer van de meet werd de grote groep opnieuw uiteengereten. Groenewegen, zondag ook al ritwinnaar, was de snelste van een groepje van zeven man.

In de stand heeft Groenewegen 12 seconden voorsprong op Michal Kwiatkowski. Luis León Sánchez is derde op 13 seconden. Morgen staat de derde etappe op het programma, een rit over 200 kilometer van Cepoy naar Moulins/Yzeure die op papier op maat is gesneden van de sprinters.

De 77e editie van de Koers naar de Zon eindigt zondag. De Spanjaard Marc Soler (Movistar) verdedigt zijn titel.