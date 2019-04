Geert De Vlieger in Sports Late Night: “Penalty Genk was terecht, optreden Wagner schandalig” JH

15 april 2019

17u01

Bron: Eigen berichtgeving, Vier 0 Voetbal Racing Genk won gisteren verdiend van Club Brugge, maar in Sports Late Night was er heel wat te doen om de penalty die Genk kreeg. Brandon Mechele blokte een schot van Samatta onvrijwillig met de hand af: “Terechte penalty, volgens het reglement althans”, stelde analist Geert De Vlieger vast. Ook over het optreden van Kris Wagner hadden de analisten een uitgesproken mening.

In het nieuwe reglement staat: of het nu bewust of onbewust is, wanneer de arm de bal raakt en los van het lichaam is, moet er gefloten worden: “Elke voetballiefhebber, ook ikzelf, vindt dit geen handspel, alleen zegt het reglement iets anders”, vertelde De Vlieger in onderstaande video in Sports Late Night.

Ook op het optreden van Kris Wagner kwam De Vlieger nog eens terug. Wagner was misschien wel dé figuur in voetballand de afgelopen week. De voormalige Rode Duivel was dan ook niet te spreken over het gedrag van de bondsprocureur: “Ik vond het schandalig, hij had totaal geen kaas gegeten van voetbal”.