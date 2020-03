Geen WorldTour-koersen meer tot 31 mei: ook Amstel, Scheldeprijs en Brabantse Pijl sneuvelen door coronadreiging DMM

18 maart 2020

11u13 0 Wielrennen Voorlopig geen wielrennen meer op het allerhoogste niveau tot 31 mei. Nu ook de Amstel Gold Race, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl zijn afgelast, is de eerstvolgende WorldTour-koers de Dauphiné Liberé: die start normaal gezien op 31 mei en loopt tot 7 juni.

Belgian Cycling annuleert alle wielerwedstrijden tot eind april. De Ronde van Vlaanderen was al afgelast, maar door de maatregel kunnen ook de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl niet doorgaan. “Flanders Classics heeft beslist om ook de Scheldeprijs en De Brabantse Pijl op de voorziene datum af te gelasten. Deze beslissing werd genomen gezien de huidige situatie én het standpunt van de UCI, waarin aangegeven wordt wielerwedstrijden tot eind april te annuleren.”

Voorlopig ook geen nieuwe, zenuwslopende en wonderbaarlijke finale in de Amstel Gold Race dit jaar. De Nederlandse wielerklassieker wordt door het coronavirus uitgesteld. Leo van Vliet maakte de annulatie vandaag bekend. De Nederlandse wielerklassieker stond op zondag 19 april geprogrammeerd. “De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voorop. Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer”, aldus Van Vliet.

Tot slot werd ook Eschborn-Frankfurt uitgesteld. De Duitse WorldTour-wedstrijd die doorgaat op 1 mei is door de dreiging van het coronavirus ook afgelast. Met de annulatie van de Scheldeprijs, de Brabantse Pijl en de Gold Race erbij gerekend, zal er geen koers meer op WorldTour-wedstrijd meer plaatsvinden tot eind mei. Als alles goed gaat, staat dan de Dauphiné Liberé op het programma.