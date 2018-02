Geen verkenning Omloop voor Lotto-Soudal - Aru naar de Giro - Amerikaanse talent niet in Abu Dhabi door paspoortproblemen XC

20 februari 2018

10u01

Bron: Belga 0

Net als vorig jaar zal de Lotto-Soudalploeg geen officiële verkenning houden voor de Omloop Het Nieuwsblad, die zaterdag gereden wordt.

"Wij verkenden de Omloop al in december van vorig jaar. Toen reden we de laatste tachtig kilometer van de wedstrijd. De kans dat er deze week alsnog enkelingen op pad gaan, is groot, maar een groepsverkenning zit er alvast niet in. Sommigen van onze renners zijn pas terug thuis en dus passen we daarvoor", stelt Herman Frison.

Tim Wellens debuteert zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad. "Wellens was bijzonder goed in de Ruta del Sol. Daarom schuiven sommigen hem al naar voor als favoriet voor de eindzege in de Omloop. We zullen zien. Hij rijdt voor het eerst als profrenner het voorjaar en voor hem is het dus allemaal nieuw. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat zijn conditie uitstekend is."

Aru gaat voor Giro én Tour

Fabio Aru (UAE-Team Emirates) verschijnt op vrijdag 4 mei in het Israëlische Jeruzalem aan de start van de Ronde van Italië, zo maakte de wielrenner gisteren op zijn Twitter-account bekend.

"Ik heb lang moeten nadenken over deze beslissing", laat Aru weten in een mededeling. "Voor een Italiaan is het toch altijd emotioneel om de Giro te kunnen rijden. Bovendien kan ik er dit jaar rondrijden in mijn Italiaanse kampioenentrui, nog een reden om de 'Corsa Rosa' te eren."

De 27-jarige Aru wordt zo een van de belangrijkste uitdagers van de Nederlander Tom Dumoulin, die vorig jaar voor de eerste keer de Giro kon winnen. Aru verscheen al drie keer aan de start van de Ronde van Italië, met een tweede plaats in 2015 als beste resultaat. Nadien verlegde hij de focus naar de Tour.

Ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome ziet wel wat in de Giro, al blijft zijn deelname twijfelachtig door de salbutamol-affaire waarin hij verwikkeld is.

I will be at the start of the @giroditalia! My choice to participate to the Giro has been done with conviction... (please read here the entire quote: https://t.co/qf56j5FsaM) #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/FUvhW1bnxR Fabio Aru(@ FabioAru1) link

Team Wiggins maakt nieuwe outfit bekend

Team Wiggins heeft zijn nieuwe outfit voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Geen verrassing dat ze ook daar voor een klassiek design kiezen – retro is in de mode. Team Wiggins is de continentale wielerformatie van wielericoon Bradley Wiggins, die eerder toptalent Tom Pidcock voor de weg wist te strikken. De jonge Brit blijft in het veld actief voor Telenet Fidea Lions.

New kit day ! Who likes it? Thank you @LeColUK ! #wiggins pic.twitter.com/f6ygRcQRs3 Wiggins(@ OfficialWIGGINS) link

Lotto-Jumbo met man minder in Abu Dhabi door paspoortproblemen

Een beschadigd paspoort houdt de Amerikaan Neilson Powless van LottoNL-Jumbo uit de Ronde van Abu Dhabi. De 21-jarige nieuwkomer van de Nederlandse formatie strandde op Schiphol. Powless kon zo niet naar Abu Dhabi vliegen, waardoor LottoNL-Jumbo morgen met zes in plaats van zeven renners aan de start verschijnt.

De Amerikaan debuteerde drie weken geleden in de Ronde van Valencia voor zijn nieuwe ploeg. Het was de bedoeling dat Powless samen met Gijs Van Hoecke, Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Antwan Tolhoek, Danny van Poppel en Robert Wagner de wielerronde in Abu Dhabi zou afwerken. De etappekoers door het Arabische emiraat, onderdeel van de UCI WorldTour, telt vijf etappes en eindigt zondag.

🇦🇪 #ADT Unfortunately Neilson Powless didn’t make it to Abu Dhabi. He has stranded in Amsterdam due to passport issues. #DNS LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link