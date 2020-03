Geen Van Aert in de Strade Bianche: Jumbo-Visma beslist om dit weekend niet te koersen in Italië DMM

04 maart 2020

14u57 6 Wielrennen Wout van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma komen dit weekend niet aan de start van de Strade Bianche. De Nederlandse WorldTour-ploeg is het eerste team dat beslist zich terug te trekken. Eerder gaf EF-Education First ook al te kennen liever niet te starten. Bij de vrouwen meldde Parkhotel Valkenburg al af voor de Strade Bianche en de Trofeo Binda, terwijl Boels-Dolmans wel incheckte in een vlucht naar Bologna, maar niet op het vliegtuig stapte.

Jumbo-Visma zegt in eerste instantie enkel af voor de Strade Bianche en de GP Larciano van dit weekend, maar het heeft er alle schijn van dat de ploeg ook verstek geeft voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, later deze maand. Al wacht ook Jumbo-Visma de beslissing van de Italiaanse regering af.

“We beseffen dat elk team dat gaat koersen in Italië, wellicht niet wordt toegelaten in andere landen. De focus moet op het grootste resterende deel van het seizoen liggen, niet op een paar wedstrijden”, aldus een gemeenschappelijk statement van enkele teams, waaronder Jumbo-Visma. Die teams staan nauw in contact met de Internationale Wielerunie UCI.

Medisch advies en richtlijnen van de betrokken autoriteiten zullen geraadpleegd worden voor elke beslissing over deelname gemaakt wordt. Teammanager Richard Plugge stelt de gezondheid van zijn renners en staf voorop: “Samen met het management van het team, handel ik constant in het belang van de gezondheid en de werkomstandigheden van mijn renners en staf. Daarbij hoort onder andere voorkomen dat ze ergens in quarantaine gehouden worden. We moeten naar het bredere plaatje kijken en onze verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van renners, staf en fans.”

(Lees verder onder de foto.)

Parkhotel Valkenburg start niet bij de vrouwen

Het vrouwenteam Parkhotel Valkenburg neemt dit weekend niet deel aan de Strade Bianche en de Trofeo Binda. Dat maakte de ploeg bekend in een statement op Twitter. “Het is erg jammer dat we op het laatste moment tot deze beslissing moeten komen, maar als de Italiaanse overheid of de UCI hun verantwoordelijkheid niet nemen, moeten wij het doen”, valt er onder meer te lezen. Parkhotel Valkenburg behoort niet tot de WorldTour en was dus niet verplicht om aan de start te verschijnen.

To go or not to go. We take our own responsibility. #coronavirus pic.twitter.com/t6H8zW94gq PHVCT(@ PushingDreamsNL) link

Boels-Dolmans checkte dan weer in in een vlucht naar Bologna, maar stapte uiteindelijk toch niet op het vliegtuig. Naar alle waarschijnlijkheid met een afgelasting van de wedstrijden in Italië in het achterhoofd.

Meanwhile on the Ryanair flight to Bologna…….



Boels-Dolmans was checked in but didn’t board……… pic.twitter.com/hF2QwCGcQu José Been(@ TourDeJose) link