Geen twijfel meer mogelijk: Poggio wel degelijk in finale Milaan-Sanremo Redactie

13 februari 2020

19u18

Bron: L'Équipe, CyclingPro 1 Wielrennen Ook in 2020 blijft de Poggio de scherprechter in de finale van Milaan-Sanremo. Eind vorig jaar doken er berichten op dat de beklimming ernstig beschadigd was door een aardverschuiving, maar de Poggio geraakt dus toch klaar.

Tien miljoen euro. Zoveel zou het kosten om de Poggio weer berijdbaar te maken. Dat meldde Alberto Biancheri, burgemeester van de gemeente Sanremo. Door een aardverschuiving was de beklimming gedeeltelijk afgesloten. De traditionele scherprechter dreigde zelfs geschrapt te moeten worden uit het parcours van Milaan-Sanremo. De klim had al sinds 1960 zijn plaats in de finale.

Dat scenario mag nu van de baan. Het wielerpeloton zal in La Primavera wel degelijk over de Poggio moeten. De technici van de gemeente en enkele experts hebben de straat rijklaar verklaard. Peter Sagan en Philippe Gilbert (beiden wonend in Monaco, op zo'n 50 kilometer van Sanremo) vertelden eerder al dat ze zonder problemen de Poggio op konden. Behoudens nieuwe winterse weersomstandigheden blijft het traditionele parcours behouden. Het eerste monument van het seizoen vindt plaats op 21 maart.

