Geen tussentijdse transfer: "Chris Froome doet contract bij Ineos uit" XC

29 juni 2020

17u00

Bron: Belga/Cyclingnews 1 Wielrennen Er komt geen tussentijdse transfer voor Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar zal zijn contract bij Ineos, dat op het einde van het seizoen afloopt, gewoon uitdoen. Dat bevestigde een bron dichtbij het dossier aan Cyclingnews.

Chris Froome overwoog om in augustus van ploeg te veranderen om zo zijn kansen voor de Tour te vrijwaren. In eigen rangen heeft hij immers ook concurrentie van titelverdediger Egan Bernal en Geraint Thomas, de winnaar van 2018. Froome werd gelinkt aan onder meer Israel Start-Up Nation, CCC Team, Bahrain McLaren en Movistar.

Maar volgens Cyclingnews is een mogelijke transfer van de baan. Tijdens een recent trainingskamp in het Franse Isola zou de 35-jarige Brit de bevestiging hebben gekregen dat hij deel zal uitmaken van de Tourplannen van INEOS, in een gedeeld kopmanschap met Bernal en Thomas.

Een Tourselectie heeft Ineos nog niet vrijgegeven. La Grande Boucle begint op 29 augustus in Nice. Bij winst wordt Froome met vijf eindzeges mederecordhouder naast Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

Lees ook: Van Baarle over ploegmaat Froome: “Ik ga ervan uit dat hij blijft en de Tour met Ineos rijdt”