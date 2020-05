Geen Tour voor Philipsen, maar jonge sprinter mag wel eigen kans gaan in de Vuelta JDK

29 mei 2020

Uiteraard wordt het wachten op de lastminute verschuivingen op de herschikte wielerkalender en de definitieve worp van de UCI op 9 juni. Toch weet Jasper Philipsen (UAE Emirates) in grote lijnen waar hij in de resterende koersmaanden aan toe zal zijn. “Mijn programma mooi aflijnen is op dit moment moeilijk, te veel onzekerheden. Maar de bedoeling is om bij de hervatting van de competitie in augustus meteen klaar te zijn. Ook al rijd ik de Ronde van Frankrijk dit jaar in principe niet. Het wordt een zware Tour en dus focust de ploeg met Tadej ­Pogacar meer op het klassement. Alexander Kristoff neemt de sprints voor zijn rekening.”

Zelf wacht Philipsen een andere uitdaging, waarin hij de concurrentie met Kristoff ontloopt en zijn ­eigen kans mag gaan. “Normaal doe ik de Vuelta. En voorts klassiekers en belangrijke ééndagskoersen die niet overlappen met de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november).” De Ronde van Vlaanderen (18/10) en Parijs-Roubaix (25/10) zijn daar alleszins al niet bij. Philipsen was dit jaar sterk aan het seizoen begonnen, met een aantal mooie ereplaatsen én de eindzege in het puntenklassement in de Tour Down Under. Kuurne-Brussel-Kuurne (1/3) was zijn laatste wedstrijd voor het uitbreken van de corona-pandemie.