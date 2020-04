Geen tijdritduel vrijdag tussen Campenaerts en Lampaert: “Zonder meer ongepast” AV

27 april 2020

18u40 0 Wielrennen Het initiatief van het trainingsgroepje De Gentsche Wielerterroristen om deze vrijdag een tijdrit die ‘coronaproof’ was te organiseren, is door de Interfederale Coördinatiecel abrupt afgeblazen. De tijdrit zou gehouden worden in en rond Gent, onder meer Victor Campenaerts en Yves Lampaert gaven al aan deel te nemen.

De eerste onofficiële koers in ons land sinds GP Monseré van 8 maart. Dat moest De Grote Prijs 1 mei, het initiatief van het trainingsgroepje De Gentsche Wielerterroristen, worden. Ze waren van plan om deze vrijdag een tijdrit in en rond Gent te organiseren en konden rekenen op enkele profrenners die zouden deelnemen. Zo hadden Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Tiesj Benoot en Edward Theuns al hun woord gegeven.

“Volledig coronaproof”, vertelden de initiatiefnemers aan deze krant. Jules Hesters, tweevoudig Europees U23-kampioen afvalling en één van de initiatiefnemers gaf meer uitleg: “Het volstaat om vrijdag tijdens je geplande fietstocht op een zelf gekozen tijdstip even te passeren langs de aangegeven punten, op dat traject het beste van jezelf te geven en je rit op Strava te plaatsen. Wij gieten de tijden ’s avonds in een klassement. Prijzen zijn er niet, dit is puur voor de fun.”

Boze wielerbazen

Een leuk initiatief, maar dat werd niet zo onthaald bij de Interfederale Coördinatiecel, een samenwerking tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB. “Wij wijzen erop dat elke vorm van wielerwedstrijden, zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit, verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname.”

De leden vonden dan ook dat ze niet anders konden dan hun veto te stellen over het evenement. “De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich van de aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd, is zonder meer ongepast”, klinkt het.