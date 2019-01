Geen ritwinst, wel prijs van de strijdlust voor De Gendt in vierde rit Tour Down Under Redactie

18 januari 2019

Thomas De Gendt heeft zijn eerste marathonvlucht van het nieuwe seizoen achter de rug. De Gendt reed in de vierde rit van de Tour Down Under in een groep van zes renners 115 kilometer in de aanval. Ritwinst zat er niet in. Die was voor de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, die vorig jaar de Tour Down Under won. Patrick Bevin blijft leider. De Gendt kreeg wel de prijs van de strijdlust.

“Iemand van onze vlucht had kunnen winnen. Maar dan hadden we slim moeten blijven koersen tot de voet van de beklimming van Corkscrew, negen kilometer voor de streep. Het tempo ging er daarvoor al uit. En dan gaat het zoals met elke lange vlucht en word je ingehaald door het peloton.”

Winst zat er voor de Gendt niet in, zegt hij. “Ik begon krampen te krijgen. Dat is meestal bij de eerste grote inspanning van het jaar. De conditie is goed, het gevoel ook.” (MG)