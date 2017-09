Geen regenboogtrui meer in koers: Sagan houdt het dit seizoen voor bekeken DMM

18u16

Bron: Belga 6 Photo News Wielrennen Peter Sagan zal dit seizoen niet meer in wedstrijden in zijn kersverse regenboogtrui te zien zijn. De Slovaakse renner gaat thuis genieten van zijn derde wereldtitel op rij.

"Ik ga naar huis en ga daar proberen te genieten", zei de kersverse wereldkampioen op een persconferentie in Oostenrijk, waar hij een nieuw mountainbikeparcours inwijdde. "We zijn bijna het hele jaar van huis. Ik wil thuis ook voor een warm welkom zorgen voor de baby." De vrouw van Sagan is zwanger van hun eerste kindje.



De renner wilde nog niet veel vooruit kijken naar volgend seizoen. "Ik weet nog niet wat mijn doelen zijn. Ik ga daar volgend jaar pas over nadenken."



De wereldtitel in het Noorse Bergen kwam voor hem als een verrassing. Alle titels zijn speciaal, zei Sagan. "Ze zijn allemaal verschillend, een verschillend parcours, een verschillende stad en verschillend wedstrijdverloop. Ik beschouw de titels als mijn drie kindjes."

Photo News

Photo News