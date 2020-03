Geen Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik? ASO-baas verwacht niet dat er gekoerst wordt in april: “Volkomen logisch” JSU/XC

15 maart 2020

20u17

Bron: RMC/VTM NIEUWS 8 Wielrennen De kans dat naast Parijs-Roubaix (12 april) ook Luik-Bastenaken-Luik (26 april) doorgaat, is klein. Dat beseft ook Christian Prudhomme, baas van ASO dat naast de Tour ook de Waalse Pijl en L-B-L organiseert. “Alle sporten worden geannuleerd. Ik denk dat er in de maand april weinig zal veranderen.”

Prudhomme wilde het nog niet hebben over de Helleklassieker. “Op dit moment concentreren we ons op Parijs-Nice. Als er directieven komen voor Parijs-Roubaix, zullen we die volgen”, klonk het bij de Fransman van organisator ASO.

Gisteren ging Prudhomme bij radiozender RMC wél dieper in op een vraag over Roubaix. “Ik denk dat er in april dezelfde beslissingen zullen worden genomen. De UCI zal ook die wedstrijden in de tweede helft van de maand afgelasten en de overheden zullen daar in meegaan. Dat is volkomen logisch. Alles wordt geannuleerd. En wielrennen is niet anders dan de rest...”

Pessimisme over de aprilkoersen, maar de Tour de France lijkt niet meteen in gevaar. “Het is nog meer dan honderd dagen tot de Grand Départ”, benadrukte Prudhomme. “Wanneer de activiteiten hernomen worden, zal de honger (naar de koers, red.) immens zijn. Groter dan voorheen.”