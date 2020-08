Geen operatie voor Evenepoel: onderzoeken brengen geen extra averij aan het licht Redactie

18 augustus 2020

14u06 62 Wielrennen Nieuws over Remco Evenepoel na zijn val in de Ronde van Lombardije. Onze landgenoot moet na bijkomende onderzoeken in het AZ van Herentals geen operatie ondergaan aan het bekken.



Remco Evenepoel is sinds gisteren weer in het land. Onze landgenoot werd na zijn val in de Ronde van Lombardije gerepatrieerd naar het AZ Sint-Elisabeth in Herentals. Daar stelde het team van arts Toon Claes geen extra schade vast in de breuk aan het bekken van Evenepoel.

De 20-jarige renner liep bij zijn val in de afdaling van de Muro di Sormano een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt), een dubbele breuk van het schaambeen en bloeduitstortingen op de longen op.

“Zoals eerder aangekondigd worden de breuken in Remco’s bekken conservatief behandeld, dat betekent dat een operatie niet noodzakelijk is. Evenepoel zal zo veel als mogelijk moeten rusten de komende weken om zijn breuken te laten helen.”

We have a new update on @EvenepoelRemco’s condition.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/kXJWDE7kZM Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

