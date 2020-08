Geen operatie voor Evenepoel: “Heel goed nieuws, hiermee neemt Remco een voorsprong in zijn revalidatie” Bart Audoore

19 augustus 2020

06u10 286 Wielrennen Remco Evenepoel (20) kreeg gisteren het beste nieuws mogelijk: hij hoeft niet geopereerd te worden. De breuken in zijn bekken kunnen op een natuurlijke manier herstellen. “Hiermee neemt hij een grote voorsprong in zijn revalidatie”, zegt specialist Lieven Maesschalck.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is het nieuws waar iedereen bij Deceuninck-Quick.Step op hoopte: het bijkomende onderzoek in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals bracht geen nieuwe elementen aan het licht. “Dat betekent dat een operatie niet nodig is”, klonk het in het officiële communiqué van de ploeg. “De breuken zullen conservatief behandeld worden.”

In mensentaal wil dat zeggen dat rust zal volstaan om zijn bekken te laten genezen. “Dat is héél goed nieuws”, zegt revalidatiespecialist Lieven Maesschalck. “Een biologische genezing is altijd de beste. Ik ken dit concrete geval niet, maar blijkbaar moeten het mooie breuken zijn die toelaten dat de natuur haar werk doet. Er moeten geen vijzen of bouten geplaatst worden, ze moeten niet snijden in spieren of weefsel: hiermee neemt Remco een grote voorsprong in zijn revalidatie.”

De periode die hem te wachten staat, zal dus niet te vergelijken zijn met wat bijvoorbeeld Wout van Aert moest doorstaan in de maanden na zijn val. Bij de renner van Jumbo-Visma werd de hoofdspier in zijn rechterbeen letterlijk afgerukt, hij moest van nul terugkomen. Het lichaam van Evenepoel heeft ook tijd nodig, maar de impact van de blessure is van een andere orde. Maesschalck ziet geen reden om te twijfelen aan een volledige comeback. “Zoals ik zei: ik ken de details niet, maar met wat we nu weten, is er alle reden om optimistisch te zijn. Ik heb al veel ergere gevallen gehad in mijn praktijk.”

Het is te vroeg om vandaag al een gedetailleerde planning of revalidatieschema op te stellen - dat is ook nog niet nodig, vinden ze bij de ploeg: “Geef Remco maar wat tijd.” Maar ploegarts Yvan Vanmol gaf eerder al aan in welke richting we moeten denken: een zestal weken platte rust. Daarna kan er weer vooruitgekeken worden.

Maesschalck: “Waarschijnlijk zal Remco na een paar weken, afhankelijk van zijn herstel, al wat oefeningen kunnen doen. Het is belangrijk dat hij zijn bekken daarbij niet belast. Hij zou zijn nek en schouders al wat kunnen trainen. Of wat oefeningen doen met zijn onderbenen. Zolang hij zijn bekken maar spaart. Ik vermoed dat hij in een eerste fase met krukken zal lopen.”

Maar dat is nog niet voor meteen. De komende dagen blijft Evenepoel nog in het ziekenhuis. Een omgeving waarin het makkelijker is om de pijnbehandeling te organiseren, want de jongen heeft best nog wel wat last. Als de pijn voldoende is geweken, kan hij naar huis om dan in eigen omgeving verder te herstellen.

We have a new update on @EvenepoelRemco’s condition.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/kXJWDE7kZM Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Lees ook:

Toon Claes, de chirurg bij wie Remco Evenepoel en andere toprenners thuis zijn: “Zelfs om één uur ’s nachts antwoordt hij meteen”

Remco Evenepoel reageert voor het eerst vanuit het ziekenhuis op zijn val: “Ik kom sterker dan ooit terug”