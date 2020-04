Geen na-Tourcriterium in Aalst, Roeselare en Antwerpen wachten af GVS

14 april 2020

15u14 0 Wielrennen Aangezien er nog heel wat vraagtekens achter de Tour de France staan, hebben de organisatoren van het na-Tourcriterium in Aalst beslist om hun editie van dit jaar niet te laten doorgaan.

Doordat de Franse president Emmanuel Macron het verbod op massamanifestaties tot midden juli verlengde, moet de Tour de France naar een nieuwe datum op zoek, als het evenement al kan doorgaan. Na de Tour gaan er in ons land traditioneel een reeks criteriums van start, met Aalst als eerste. De 85ste editie stond op maandag 20 juli op het programma. "Renno Roelandt en ikzelf hebben de knoop vandaag doorgehakt. Wij gaan dit jaar geen na-Tourcriterium organiseren in Aalst. We verkeren in een veel te grote onzekerheid hoe we dit evenement kunnen laten doorgaan in normale omstandigheden", zegt medeorganisator Jhony Van den Borre.

"Wij hebben een traditie in Aalst en die willen we hoog houden. Wij zijn het eerste na-Tourcriterium in het land en hebben steeds de mooiste namen aan de start. Wat gaat het dit jaar worden? Wij willen ons criterium niet organiseren zonder ronkende namen of vedetten. Wij trekken elk jaar 50.000 toeschouwers en een pak VIP's. Onze format willen we niet wijzigen. Daarom hakken we de knoop nu al door. Let wel, met spijt in het hart. Onze hoofdsponsor Napoleon Games volgt ons in onze redenering. We staan er zeker terug in 2021, met ons vertrouwde concept en met opnieuw de betere renners van de Tour aan de start in Aalst."

In Roeselare, waar daags na Aalst een criterium georganiseerd wordt, wacht men de ontwikkelingen verder af. "Onze datum behouden kan dus niet. Wij zouden anders een na-Tourcriterium organiseren dat eigenlijk een pre-Tourcriterium is", meldt voorzitter van het organiserende comité in Roeselare, Thomas Verhaeghe.

"Wij wachten de verdere ontwikkelingen en de beslissing van ASO af. Schuift de Tour naar een datum later deze zomer, dan bekijken we de situatie samen met onze sponsors om misschien alsnog te organiseren in Roeselare. Het zijn bizarre tijden.".

In Antwerpen, het derde na-Tourcriterium in ons land, staat ook alles 'on hold'. "Wij gaan eerst afwachten wat de nationale veiligheidsraad morgen zal verkondigen. Pas dan kunnen we beginnen kijken of wij ons na-Tourdernycriterium eventueel laten doorgaan. Afwachten dus", meldt organisator Joost Van der Vliet.

