Geen Milaan-Sanremo voor Degenkolb: "De prijs die ik moet betalen als ik goed wil zijn in de rest van het seizoen" Bart Audoore

23 juni 2020

22u12 0 Wielrennen Hij won er in 2015, maar dit jaar zal John Degenkolb (31) er niet bij zijn in Milaan-Sanremo. Tot zijn grote spijt. “Die koers was altijd een hoogtepunt in mijn jaar.”

Of het misschien een aanwijzing is van hoe de hiërarchie er straks zal uitzien bij Lotto-Soudal? Gilbert en Ewan helemaal bovenaan, Degenkolb daaronder? De Duitser lacht: “Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft.” Degenkolb moet niet wijken voor zijn collega’s, zegt hij. “Deze beslissing heb ik mee genomen. Milaan-Sanremo is speciaal voor me, maar een goeie voorbereiding is ook belangrijk. Ik heb zelf aangegeven dat ik een paar rittenwedstrijden wil rijden in aanloop naar de Tour.”

En dus start ‘Dege’ in de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië. “Emotioneel gezien was ik er graag bij geweest in Sanremo, maar dit is de prijs die ik moet betalen als ik goed wil zijn in de rest van het seizoen.”

Tour en klassiekers

Zijn grote doelen in het najaar zijn de Tour en de klassiekers. Wat die laatste betreft, trekt hij zich op aan zijn tweede plaats in Gent-Wevelgem vorig jaar. “Het bewijs dat ik er nog altijd sta”, zegt hij. “Die dag was belangrijk voor mijn vertrouwen. Het is mee op basis van die koers dat de ploeg besloten heeft om me aan te trekken.”

Ook op zijn programma: de EuroEyes Cyclassics in Hamburg op 3 oktober. Lotto-Soudal start dat weekend ook al in Luik-Bastenaken-Luik en in de Giro, maar lijkt van de wedstrijd toch een apart doel te willen maken. Een gunst voor Degenkolb als compensatie voor zijn niet-selectie voor Sanremo?

Welke zijn rol precies wordt in de Tour is wat onduidelijk. Ewan is de eerste sprinter, Degenkolb zegt bereid te zijn in dienst van de Australiër te werken. “Daarnaast hoop mijn kans te gaan in de zwaardere ritten, wanneer we sprinten met een kleinere groep. In Parijs-Nice klom ik goed. Dat doet me hopen.”

