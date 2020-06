Geen maagklachten, wel heupprobleem voor De Plus: “Beslist dat het beter is om dit jaar andere doelen te stellen” MG

18 juni 2020

06u21 3 Wielrennen Laurens De Plus (24) maakt dit jaar geen deel uit van de achtkoppige ploeg van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk. De Plus sukkelt met een ontsteking op de heup. Hij heeft drie weken niet getraind en het is niet zeker dat hij snel de training mag hervatten. De Plus weet daarover vandaag meer, na een consultatie met zijn osteopaat.

“De ploeg en ik hebben onderling beslist dat het beter is dat ik dit jaar andere doelen stel”, zegt De Plus. Omwille van de opgelopen trainingsachterstand is hij niet fit genoeg om over twee weken met de Tourselectie van zijn ploeg op hoogtestage te trekken in Tignes. De Plus: “Dat is een groepstraining en wellicht haal ik niet het niveau van de anderen. Ik ga me nu richten op de Giro.”

De Plus schrok toen hij gisterochtend bij het ontbijt las dat problemen met de maag de reden is voor zijn forfait voor de Tour. Hij moest door maagproblemen opgeven in de UAE Tour in februari. “Ik weet echt niet waar dit vandaan komt. Ik word nu zo’n beetje gek gebeld, alsof ik half dood ben. Ik kan iedereen geruststellen dat ik springlevend ben. Ik probeer het niet te negatief te bekijken. Dat probleem met de heup zal opgelost raken. En als ik de Giro rijd, krijg ik misschien kansen die ik in de Tour niet zou krijgen. Voor mij is het glas niet halfleeg, maar halfvol.” De plaats van De Plus wordt ingenomen door George Bennett. (MG)

