Geen koersen in Italië, (of toch?): regering verbiedt sportmanifestaties met publiek, organisatie overlegt nog met lokale overheden BA/JDK/MG

05 maart 2020

05u58 282 Wielrennen Geen Strade Bianche, geen Tirreno-Adriatico, geen Milaan-Sanremo deze maand. Laten we daar nu maar vanuit gaan. De Italiaanse regering verbood gisteravond alle sportmanifestaties met publiek. Organisator RCS hoopt nog op het onmogelijke. Deze voormiddag zit het samen met het stadsbestuur van Siena - waar de Strade start en aankomt - om te zien of er nog een oplossing kan worden gevonden.

Een etmaal vol chaos en geduld oefenen, dat is de korte samenvatting van de dag van gisteren. Maandag had RCS, organisator van de grote Italiaanse koersen, nog laten weten dat de wedstrijden wat hen betreft konden doorgaan. Dat was spreken voor de beurt, want nog geen 24 uur later adviseerde een ministeriële werkgroep aan premier Giuseppe Conte om alle grote sportmanifestaties te verbieden. Op haar beurt deed de regering er nog een dag over om dat decreet te bekrachtigen. Gisteravond om acht uur kwam de bevestiging: er geldt in Italië een verbod op sportwedstrijden tot 4 april, tenzij die achter gesloten deuren plaatsvinden. RCS gooit de handdoek nog niet, maar hoe zoiets in het wielrennen georganiseerd kan worden, is een raadsel.

Konvooi gestopt

Laten we er maar van uitgaan: geen koers in Italië deze maand. Op het moment dat de premier Conte zijn handtekening onder het decreet zette, hadden Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott en Groupama-FDJ al beslist niet deel te nemen aan de Strade Bianche en co. EF Education First vroeg een vrijstelling bij de UCI - WorldTourploegen zijn normaal verplicht om deel te nemen aan WorldTourwedstrijden. Bij Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, wilde men vooral “voorkomen dat renners en staf ergens in quarantaine zouden worden gehouden”, zoals vorige week in de UAE Tour gebeurde. “Wij handelen in het belang van de gezondheid en de werkomstandigheden van onze mensen.”

Speelt misschien mee: op dit moment zitten opnieuw twee mensen van de ploeg in quarantaine. Ploegleider Grischa Niermann, een Duitser, en soigneur Michal Szyszkowski, een Pool, mogen van hun overheid geen fysiek contact hebben met andere mensen als gevolg van hun trip naar de Verenigde Arabische Emiraten. “De twee zijn kerngezond”, laat Jumbo-Visma weten, “maar moeten wel thuisblijven uit schrik dat ze toch besmet zouden zijn.”

Dan maar Parijs-Nice

Maar ook bij andere ploegen zit de schrik erin. Mitchelton-Scott zette zowel zijn mannen- als vrouwenteam op non-actief tot 22 maart - daarbij worden ook koersen in België, Frankrijk en Nederland geschrapt. De collega’s van Groupama-FDJ voeren dan weer praktische redenen aan om niet te starten in de Strade en Tirreno. Doordat een deel van de ploeg nog altijd vastzit in de Emiraten, zeggen ze over te weinig renners en personeel te beschikken om deel te nemen.

Bij de meeste andere teams zorgde de situatie, en dan specifiek het uitblijven van duidelijkheid, in de eerste plaats voor irritatie. Zowel bij Lotto-Soudal als bij Deceuninck-Quick.Stap waren gisteren al mensen en materiaal onderweg naar Italië. “Ik heb mijn medewerkers laten stoppen in Reims”, vertelde Patrick Lefevere. Bij de collega’s van Lotto hadden ze voor een omweg via Frankrijk gekozen. “We rijden op die manier 400 kilometer meer, maar we vermijden wel de risicogebieden”, vertelde CEO John Lelangue. Uiteindelijk stopte ook dat konvooi voor het Italië binnenreed.

Een geluk: renners waren er sowieso nog niet in Toscane. Ploegen zijn nu in allerijl aan het sleutelen aan hun wedstrijd- en trainingsprogramma’s. Voor Wout van Aert was er al een alternatief klaar: hij traint de komende dagen in Girona in Spanje. Mathieu van der Poel, net hersteld van ziekte, zit iets verderop en sluit aan bij de ploegstage (die al voorzien was) in Benicasim. Zij zijn uitzonderingen, de meeste ploegen proberen hun renners over te hevelen naar Parijs-Nice. Onder meer Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert verkeren in dat geval.

En België?

In Frankrijk mag nog wel gekoerst worden. De afgelasting in Italië is mogelijk goed nieuws voor de Belgische koersen. “Als ze in Italië koersen, is de kans reëel dat er besmettingen worden meegenomen naar ons land”, zegt Jacques Coussens van de E3 BinckBank Classic. Worden België en zijn koersen gespaard als de Strade en co. niet doorgaan? “Het is nog 3,5 weken tot Gent-Wevelgem en nog 4,5 weken tot de Ronde van Vlaanderen”, zegt Thomas Van den Spiegel van Flanders Classics. “Het probleem stelt zich nu in Italië en misschien gaat het ook Parijs-Nice aan. Daarna gaat het over ons. We blijven bijzonder alert.”

Hoe bijzonder deze situatie is, bewijst het feit dat het van 1945 en het einde van de Tweede Wereldoorlog geleden is dat er nog een wielermonument à la Milaan-Sanremo werd geannuleerd. RCS hoopt nog op het onmogelijke en zit deze voormiddag samen met de prefectuur van Siena (waar de Strade start en aankomt) om te zien wat mogelijk is. Er is ook nog een alternatieve piste. “We zijn van plan om samen met de UCI te werken aan een nieuwe plek op de kalender voor deze koersen, die we absoluut niet willen missen”, aldus grote baas Mauro Vegni. Uitstel dan, en geen afstel?

