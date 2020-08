Geen Ineos of Israel: Teuns blijft twee jaar langer bij Bahrain-McLaren Redactie

02 augustus 2020

15u05 2 Wielrennen Dylan Teuns was de laatste maanden grof wild op de transfermarkt, maar de 28-jarige renner blijft gewoon bij Bahrain-McLaren. Teuns zette z'n krabbel onder een nieuwe verbintenis die hem tot eind 2022 bij de ploeg houdt.

Teuns koerst sinds 2019 voor Bahrain nadat z'n toenmalige ploeg BMC ter ziele ging. De Vlaams-Brabander genoot de interesse van onder meer Team Ineos en Israel Start-Up Nation, maar heeft nu gewoon verlengd. Teuns reageerde op de website van de ploeg tevreden op de verlenging. “Ik voel me hier erg goed. De teamgeest en de ambities maken de ploeg voor mij de beste keuze om te blijven groeien. Vorig jaar realiseerde ik twee grote overwinningen, met de Tourrit als een van de hoogtepunten van mijn carrière. Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik krijg en ben er zeker van dat we in de toekomst nog veel overwinningen zullen behalen.”

Ook teambaas Rod Ellingworth is blij dat onze landgenoot twee jaar langer bij het team blijft. “Sinds ik bij Bahrain-McLaren ben, ben ik sterk onder de indruk geraakt van Dylans instelling op vlak van wedstrijden en training. Zijn veelzijdigheid maakt hem een belangrijk lid van ons team. Ik kijk er naar uit om hem te helpen bij het waarmaken van z'n dromen.”

