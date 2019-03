Geen Gent-Wevelgem voor Vanmarcke na valpartij in E3 DMM

29 maart 2019

23u05 0 Wielrennen Ellendig beeld op 85 kilometer van de aankomst van de E3 BinckBank Classic. Sep Vanmarcke (30) in de gracht net voor de Kortekeer. Koers alweer voorbij nog voor hij goed en wel begonnen was. Gent-Wevelgem zal Vanmarcke zondag niet rijden.

Neen, ook in 2019 mag het blijkbaar niet zijn voor Sep Vanmarcke. De kopman van EF-Education First had Milaan-Sanremo gelaten voor wat het was om vanaf deze week vol op de Vlaamse klassiekers te mikken. Te beginnen met de E3 BinckBank Classic, de koers waar hij in zijn vorige acht deelnames zes keer bij de eerste tien eindigde. De koers waarin ook duidelijk wordt wie een hoofdrol zal opeisen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daar is het Vanmarcke in hoofdzaak nog altijd om te doen. Maar dat staat nu door pech dus wéér op de helling.

Onze landgenoot kwam op een dunne weg na de Hotond aan hoge snelheid ten val door een zwaai in het peloton. “We naderden de belangrijkste bocht van de wedstrijd. Het ging er nerveus aan toe en ik wou opschuiven. De weg ging in dalende lijn dus ik reed 70 kilometer per uur. Ik raakte door die zwaai van de weg, probeerde zolang mogelijk op de fiets te blijven, maar viel uiteindelijk in de gracht”, deed Vanmarcke zijn verhaal.

Al snel werd duidelijk dat fietsen geen zin meer had. Vanmarcke tastte naar de knie en de ribben. Ondersteund door hulpverleners stapte hij op eigen houtje in de ambulance. Daarna ging het naar het ziekenhuis in Oudenaarde. Daar kwam toch nog een beetje goed nieuws: op schaafwonden, een gezwollen knie en gekneusde ribben na valt de schade mee.

“Alles is geblutst, maar ik hield geen breuken aan mijn val over. Mijn knie en enkel zijn verstuikt en ik kan niet zo goed wandelen, maar dat is ook niet nodig op de fiets. Ik hoop dat het met een goeie behandeling en wat rust zal beteren de komende dagen”, aldus Vanmarcke die aan het AZ in Oudenaarde opgehaald werd door zijn zwangere vrouw.

Starten in Gent-Wevelgem zal Vanmarcke in elk geval wel niet doen. De ploeg houdt hem na overleg aan de kant zondag. “Seps enkel, knie en ribben hebben de impact van zijn crash vandaag opgevangen”, legt ploegdokter David Castol uit. “Daarom hebben we beslist hem niet te laten start in Gent-Wevelgem. Zijn voorbereiding was gericht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. We mikken op Dwars door Vlaanderen om te testen of hij fit raakt voor die wedstrijden.”