Geen doel op zich, maar als Evenepoel in Polen kan winnen, zal hij het niet laten: “Heb iets in gedachten om een zege aan Bjorg op te dragen”

04 augustus 2020

17u01 8 Wielrennen Het stof in Burgos is nog geen drie dagen gaan liggen of Remco Evenepoel maakt zich alweer op voor een nieuwe rittenkoers. De 20-jarige renner won zijn vorige drie etappekoersen één voor één, al zal de komende Ronde van Polen vooral in het teken van de betreurde Bjorg Lambrecht staan. “Als je hier bent, denk je aan hem”, zegt Evenepoel.



Voor alles een eerste keer. Nog nooit zette Remco Evenepoel voet op Poolse bodem. Nu mag hij er meteen vijf dagen koersen. Evenepoel wil er de laatste stappen zetten in zijn voorbereiding op de Ronde van Lombardije, maar als hij kan winnen zal hij het niet laten. “De Ronde van Polen winnen is geen must. Mijn grote doel is er binnen een kleine twee weken met de Ronde van Lombardije. Mijn focus ligt op die dag”, zegt Evenepoel.

Maar eerst dus Polen. Een lastige rittenkoers van vijf dagen op grotendeels heuvelachtig terrein. “Net daarom is deze wedstrijd een moeilijke koers om te winnen”, aldus Evenepoel. “Het zijn lastige etappes, maar er zitten geen klimpartijen in zoals in Burgos. Er is ook geen tijdrit. Dus dat is niet echt in mijn voordeel. De verschillen zullen niet groot zijn. Er kan hier voor de vuist weg dertig man winnen.”

Met Tim Wellens (2016) en Dylan Teuns (2017) waren er in een recent verleden twee Belgische eindwinnaars in Polen, al is de koers sinds het tragische overlijden van Bjorg Lambrecht vorig jaar nog een pak specialer geworden. Ook voor Evenepoel: “Als je koerst, dan mag je er niet mee bezig zijn. Maar als je naar hier komt, dan denk je onvermijdelijk aan Bjorg. Je denkt dat je het vergeet, maar eens je dan hier bent...”

Voor Evenepoel zelf was het vorig jaar deze tijd ook een speciale week. “Ik denk nu vaak terug aan hoe het dan voor mij was vorig jaar. Dat was een bijzondere week. Eerst won ik in San Sebastian, daarna kwam het overlijden van Bjorg en aan het eind van de week pakte ik dan mijn Europese titel tijdrijden. Het waren speciale dagen. Zo’n dingen vergeet je natuurlijk niet.”

De organisatie van de Ronde van Polen wil Lambrecht morgen eren voor de start. “Ik heb inderdaad gehoord dat ze Bjorg morgen zullen eren. Dat is mooi”, zegt Evenepoel die zelf ook op iets broedt als hij de kans zou krijgen om te winnen. “Als ik hier zou winnen, dan heb ik iets in gedachten om een zege aan Bjorg op te dragen. Ik wil nog niet verklappen wat, want dan is het niet zo speciaal meer.”

