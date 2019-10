Geen criterium voor Froome in Japan, wel tijdrit: “Voel me nog niet klaar om wedstrijd in een peloton te rijden” Redactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Chris Froome zal niet deelnemen aan het Criterium van Saitama. De viervoudige Tourwinnaar wil geen risico nemen en rijdt liever nog niet rond in een peloton, wel is hij in Japan van de partij in de tijdrit.

Chris Froome kwam in juni bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. Hij liep breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Intussen traint hij alweer op de fiets, maar hij is verre van de oude. Froome gaat nog steeds trekkebenend door het leven en moet nog een operatie ondergaan in december aan de heup. Dan wordt een ijzeren plaat verwijderd en ook nog enkele bouten en schroeven. "En dan zou ik volledig aan mijn terugkeer moeten kunnen werken", zei hij in de marge van het Criterium van Saitama. "Maar pas op, mijn revalidatie verloopt nu al naar wens, heel goed zelfs. Neen, ik heb eigenlijk nooit aan stoppen gedacht. Ik ben nog niet klaar met wielrennen. Ik stapte er ook pas laat in en ik voel dat ik nu nog geen afscheid kan nemen. Ik ga er alles aan doen om weer op het hoogste niveau terug te keren, ik sta voor de grootste uitdaging van mijn carrière.”

Het Criterium van Saitama wordt zondag in Japan georganiseerd. Froome is, met uitzondering van vorig jaar, altijd al present geweest en ontbreekt ook niet in de editie van 2019. Wel zal hij de wedstrijd zelf niet rijden. "Liever neem ik geen risico's", zei de Brit van Team Ineos daarover. "Ik voel me nog niet klaar om een wedstrijd in een peloton te rijden, dat is toch helemaal anders dan een trainingsrit. In een wedstrijd zit je ook met versnellingen, optrekken in de bochten, dat doe ik nu nog niet. Ik heb al groepstochten afgewerkt, maar hier nu al koersen lijkt me geen goed idee. Wel rijd ik de tijdrit die plaatsvindt voor het Criterium zelf."

Froome maakte gisteren van de gelegenheid ook gebruik om het parcours van de Olympische Spelen te verkennen, een wedstrijd over 234 km. Dat deed hij samen met ploegmaat Michal Kwiatkowski, Romain Bardet en Jakob Fuglsang. Wel verkenden ze enkel de finale omwille van het weer. Tyfoon Bualoi zorgde immers voor enorme regenval en de wegen waren op verschillende plaatsen overstroomd. "We hebben enkel die laatste 40 km verkend", zei hij daarover. "Het weer speelde ons parten, maar van wat ik nu al gezien heb en ook als je kijkt naar het profiel van de wegrit, dan wordt het lastig, heel lastig, zwaarder zelfs dan de Spelen van Rio", aldus Froome. In Rio werd hij twaalfde en knalde Greg Van Avermaet naar het goud.