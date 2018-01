Geen breuken voor Vanthourenhout na val in Baal - Caleb Ewan eerste winnaar van 2018 Redactie

18u11 1 Photo News

Michael Vanthourenhout hield geen breuken over aan val in Baal

Michael Vanthourenhout heeft geen breuken overgehouden aan de val die hij maandag maakte tijdens de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Zijn rechterhand mag weer uit het gips en zondag kan hij starten in Leuven. Dat meldde zijn team Marlux - Bingoal vandaag.

Uit een CT-scan in het AZ van Sint-Niklaas bleek vandaag dat Vanthourenhout bij zijn zware val op de balken geen barst of breuk in het scafoïde opliep. Het gips mag van de hand. Wegens de opgelopen kneuzingen en verrekking traint Vanthourenhour de eerstkomende dagen wel nog met een brace. Zondag start hij in Leuven (Soudal Classics).

"Ik heb nog wel wat pijn, ook aan de ribben, maar ben blij dat er aan de binnenkant niets mis is", verklaarde een opgeluchte Vanthourenhout. "Vandaag heb ik alweer op de rollen gereden. Vrijdag wil ik nog eens deftig buiten trainen. Ik voel me goed, zoals altijd aan het eind van de eindejaarsperiode, maar ik had in Diegem en Baal zoveel pech dat ik dat niet kon tonen. Hopelijk kan ik dat de volgende twee wedstrijden wel. Ook Leuven is een cross die me normaal wel moet liggen."

Oef! Een 2e onderzoek na zijn val in Baal bracht geen breuken aan het licht bij @vth_michael. Op naar Leuven! Lees meer: https://t.co/Lgvh90RMnh pic.twitter.com/zyKdCYEfvx Marlux-Bingoal(@ MAR_BG_CT) link

Eerste overwinning voor Caleb Ewan

De allereerste overwinning van het nieuwe jaar komt op naam van Caleb Ewan. De 23-jarige Australiër won in Ballarat voor de derde opeenvolgende keer het nationaal criteriumkampioenschap. De vijfkoppige delegatie van Mitchelton-Scott controleerde de finale. Durbridge, Hamilton, Meyer en Edmondson piloteerden hun kopman in de massaspurt feilloos naar de zege. Steele von Hoff en Brenton Jones pakten respectievelijk zilver en brons. "Winnen went nooit. Ik voel me even gelukkig als na mijn eerste keer", sprak Ewan achteraf. "Ik hecht enorm veel belang aan deze nationale trui, ook al zal ik ze tijdens het seizoen niet veel kunnen dragen. Dit is een uitstekende start van mijn seizoen. Het schenkt me vertrouwen voor de komende, grotere races." Ewan maakt in juli zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

Mitchelton-Scott Caleb Ewan haalt het in zijn gekende, specifieke spurtstijl vóór Steele von Hoff en Brenton Jones.