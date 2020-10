Geen breuken voor Van Avermaet, Piva: “Ronde kan misschien nog, maar het is wachten op beslissing dokters” Redactie

04 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Wielrennen Greg Van Avermaet heeft aan z'n valpartij in Luik-Bastenaken-Luik geen breuken overgehouden. Dat vertelde CCC-ploegleider Valerio Piva aan het ziekenhuis van Angleur. Van Avermaet heeft waarschijnlijk de ligamenten van z'n schouder gescheurd. “De Ronde kan misschien nog, maar we moeten wachten op de beslissing van de dokters.”

Piva stond VTM Nieuws te woord bij de ingang van het ziekenhuis. “Ze zijn hem nog aan het onderzoeken, maar ze hebben net voor de zekerheid een scan gedaan. Hij heeft waarschijnlijk z'n schouderligamenten gescheurd. Voor de rest is er niets gebroken. De ploegdokter is binnen en wacht de uitslag af. Dan zullen we zien wat er beslist wordt voor de rest van het seizoen.”

De valpartij komt met de klassiekers in het vooruitzicht natuurlijk erg ongelegen. Kan Van Avermaet nog klaar geraken voor zijn koersen? “Ik hoop daar natuurlijk op, maar ik ben geen dokter. De Ronde van Vlaanderen is natuurlijk het grote doel binnen twee weken. Misschien kan het nog, maar we moeten wachten op de beslissing van de dokters.”